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Nacionales
15 de noviembre de 2026 - 11:24

Domingo caluroso y con cortes programados de la ANDE en estas zonas

Imagen ilustrativa: trabajadores de la ANDE.
Imagen ilustrativa: trabajadores de la ANDE.

Este domingo, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) tiene previsto realizar una serie de cortes programados en distintas zonas del país. ¿Cuáles son las zonas afectadas? Más detalles, en la siguiente nota.

Por ABC Color
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Por una serie de trabajos, la ANDE confirmó la realización de cortes programados en distintos puntos del país. Según lo anunciado, habrá interrupciones del servicio de energía eléctrica en la región este, central, sur y metropolitana.

En el caso de la región este, se esperan estos cortes:

  • Zona 01: San Agustín, San Isidro, Ybaroty, Reloj Cué y San Miguel y alrededores - Alto Paraná. De 06:00 a 12:00, para trabajos en líneas de 23 voltios.
  • Zona 02: Santa Ana y Campo Florido y sus alrededores - Alto Paraná. De 07:30 a 15:00, para trabajos en líneas de 23 voltios.

Asimismo, en la región metropolitana para el Domingo se espera la mayor cantidad de intervenciones:

  • Zona 01: Dr. Ernesto Quesada y San Roque González de Santa Cruz - Cruz del Chaco & Cruz del Defensor. Barrio Villa Morra – Asunción. De 08:00 a 12:00.
  • Zona 02: Sobre Tte. Rivarola entre Julia M. Cueto y Combatientes del Chaco. Barrio Medalla Milagrosa - Fernando de la Mora. De 08:00 a 18:00.
  • Zona 03: Tte. Salinas desde Calle sin nombre hasta Pedro Mendoza - Fracción Kennedy y 8 de Diciembre - Fracción Yataytí II y Villa Conavi. Barrio Colonia Thompson – Capiatá. De 15:00 a 18:00.
  • Zona 04: Avda. San José desde San Antonio hasta Oscar Netto. Calle S/N desde Avda. San José hasta Felix Benitez. Barrio Rincón El Peñón – Limpio. De 09:00 a 14:00.
  • Zona 05: Calle s/n y Lapacho. Barrio Mbocayaty del Sur – Itauguá. De 08:00 a 18:00
  • Zona 06: Calle s/n y Lapacho. Barrio Mbocayaty del Sur – Itauguá. De 08:00 a 18:00
  • Zona 07: Ruta PY 27 e/ Ezequiel Gonzalez Alsina y Pedro Rivera - Ruta PY 27 e/Pedro Rivera y De La Victoria. Barrio Santa Librada - San Lorenzo. De 08:00 a 18:00
  • Zona 08: Cnel. Pedro Gracia desde Dr. Coronel hasta Tte. Rodi, Comándate. Gamarra e/ Dr. Coronel y Mayor Lagerenza, Dr. Coronel desde Guillermo Arias hasta Tte. Prieto, Mayor Lagerenza desde Guillermo Arias hasta Comándate Gamarra, Tte. Miranda desde Guillermo Arias hasta Comándate Gamarra. Barrio Rodríguez de Francia – Asunción. De 13:00 a 16:00.
  • Zona 09: 15 de Agosto desde Avda. República hasta Benjamin Constant. Paraguayo Independiente desde O’Leary hasta 14 de Mayo. Barrio La Encarnación – Asunción. De 08:00 a 17:00.

Lea más: Constructoras eléctricas temen que los fondos de la ANDE atrapados en Ueno Bank frenen las obras

Más cortes programados hoy

En el caso de la región central, para este domingo se espera un corte:

  • ZONA 01: Ciudad de Eusebio Ayala: Compañías Curupayty, Acosta Ñu, Boquerón 1, Potrero San José y Costa.   Ciudad de Isla Pucú: y todas sus Compañías.  Ciudad de Primero de Marzo: y todas sus Compañías. De 07:00 a 13:00 horas para trabajos de mantenimiento preventivo en la Estación Eusebio Ayala.

Finalmente, para la región sur también se espera solo un corte:

  • Zona 01: Compañía Paso Pucú - Ñeembucú. De 07:00 a 11:00 para Trabajos de Traslado y Adecuación de Línea Media Tensión  por Obra Vial.

Estos cortes se darán a lo largo de este domingo, un día en el que la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) con máximas superiores a los 30ºC.

Lea más: ANDE: Félix Sosa vuelve, pero la cúpula de gerentes y directores casi no cambia

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