ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
27º
Ahora
ver más
27º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
36º
undefined 2026-11-17
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
31º
undefined 2026-11-20
Min
21º
Máx
24º
undefined 2026-11-21
Min
21º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Nacionales
15 de noviembre de 2026 - 23:54

Video: cae cielo raso y un filtrado séptico moja la sala de médicos en el Hospital Central del IPS

El cielo raso cayó y un líquido séptico moja el piso de la sala de descanso de médicos de obstetricia del Hospital Central del IPS. Denuncian falta de respuesta.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La sala de descanso de los médicos de obstetricia, en el segundo piso del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), debería ser un espacio para respirar entre jornadas intensas. Hoy es un lugar deplorable.

El sábado por la tarde, parte del cielo raso se desprendió. Desde entonces cae un líquido que, según los profesionales, es un filtrado séptico y moja todo el piso del ambiente.

Lea más: Lotería mortal en el IPS: ocho meses sin fármacos para trasplantados

Aviso al presidente, sin respuesta

Los médicos afirman que el problema fue comunicado al presidente de la previsional. Hasta ahora, según denunciaron, no se tomó ninguna medida.

Para los profesionales, el sitio debería estar, cuanto menos, clausurado. Un filtrado de esta naturaleza en un centro asistencial representa un riesgo sanitario, tanto para quienes usan la sala como para quienes circulan por el sector.

Lea más: Falta de medicamentos en IPS: la problemática constante de los asegurados

Videos e imágenes que generan indignación

Los videos y las imágenes que circulan muestran en qué condiciones se encuentra el lugar. Las capturas generaron indignación entre los médicos, que trabajan en una de las áreas más sensibles del hospital.

El malestar crece por un reclamo que se repite entre los profesionales: sostienen que los fondos del IPS se malgastan, mientras un espacio básico para el personal de salud permanece en abandono.

Lo
más leído
del día

01
Nacionales
Así es la celda de Miguel Vázquez: libros y un llamativo título “¿Cómo llegué hasta aquí?”
Ver más
02
Cerro Porteño
Costas habla de reconstrucción en Cerro Porteño: “Tenemos que armar el grupo que queremos nosotros”
Ver más
03
Cerro Porteño
Costas, tras otro fracaso de Cerro: “Tenemos que llegar 20 veces para hacer un gol”
Ver más
04
Policiales
Abuso sexual a niña de 10 años: una denuncia anónima al MEC llegó a la Fiscalía 34 días después
Ver más
05
Nacionales
EditoRed: “Atacar a un periodista es atacar el derecho de todos a estar informados”
Ver más

Te puede interesar