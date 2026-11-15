Video: cae cielo raso y un filtrado séptico moja la sala de médicos en el Hospital Central del IPS

La sala de descanso de los médicos de obstetricia, en el segundo piso del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), debería ser un espacio para respirar entre jornadas intensas. Hoy es un lugar deplorable.

El sábado por la tarde, parte del cielo raso se desprendió. Desde entonces cae un líquido que, según los profesionales, es un filtrado séptico y moja todo el piso del ambiente.

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Aviso al presidente, sin respuesta

Los médicos afirman que el problema fue comunicado al presidente de la previsional. Hasta ahora, según denunciaron, no se tomó ninguna medida.

Para los profesionales, el sitio debería estar, cuanto menos, clausurado. Un filtrado de esta naturaleza en un centro asistencial representa un riesgo sanitario, tanto para quienes usan la sala como para quienes circulan por el sector.

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Videos e imágenes que generan indignación

Los videos y las imágenes que circulan muestran en qué condiciones se encuentra el lugar. Las capturas generaron indignación entre los médicos, que trabajan en una de las áreas más sensibles del hospital.

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El malestar crece por un reclamo que se repite entre los profesionales: sostienen que los fondos del IPS se malgastan, mientras un espacio básico para el personal de salud permanece en abandono.