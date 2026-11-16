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Nacionales
16 de noviembre de 2026 - 13:38

Caacupé 2026: programa oficial del novenario novena a la Virgen de los Milagros

Multitud diversa reunida en el exterior de un imponente edificio blanco, participando en un evento comunitario religioso.
Cada año, miles de feligreses llegan hasta la Basílica de Caacupé para renovar su fe, agradecer los favores recibidos y pedir la intercesión de la Virgen de los Milagros.Faustina Agüero

La Basílica Santuario de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé presentó el programa oficial de las festividades marianas de 2026. Este año, las celebraciones se centrarán en el “bien común” y tendrán como lema: “Ve y haz tú lo mismo”.

Por Faustina Agüero
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La novena comenzará el sábado 28 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 7 de diciembre, víspera de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, cuya celebración central será el martes 8 de diciembre.

Durante nueve días, miles de fieles y peregrinos llegarán hasta la capital espiritual del Paraguay para participar en las celebraciones eucarísticas, peregrinaciones nacionales, momentos de oración y actividades religiosas que tendrán como escenario principal la Basílica Santuario.

Lea más: Video: obispo denuncia asociación ilícita para delinquir y pide justicia

El bien común, eje de las festividades

El lema de este año: “Ve y haz tú lo mismo” propone una reflexión sobre la responsabilidad de cada persona en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y fraterna.

La oración oficial para el año dedicado al bien común invita a promover la educación y la salud integral, garantizar tierra, techo y trabajo para todos y convertirse en constructores de una sociedad donde prevalezcan el amor y la fraternidad.

Con este mensaje, la Iglesia Católica busca que la festividad no sea solamente una manifestación de fe y devoción mariana, sino también un espacio de reflexión sobre el compromiso social y el bienestar colectivo.

Lea más: La Virgen de Caacupé: la fe que nació del corazón guaraní y hoy une a todo un pueblo

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