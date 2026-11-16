La comunidad católica de Itauguá se prepara para recibir la reliquia de San Francisco de Asís, en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Itauguá en una jornada que comenzará a las 15:30 del martes 24 de noviembre. La visita incluirá actividades litúrgicas, charlas y momentos de veneración.

El programa contempla el recibimiento de la reliquia, una charla sobre la vida del santo a las 16:00, la veneración a las 17:00 y el rezo del Santo Rosario a las 18:00. Posteriormente, a las 19:00, se celebrará la Santa Misa de bienvenida, presidida por el padre Alfonzo Pintos.

A las 20:30 está previsto el traslado en peregrinación hasta la capilla San Francisco de Asís, de Mbokajaty Norte, donde a las 21:00 se desarrollará una charla sobre el kerigma.

Las actividades continuarán el miércoles 25 de noviembre con visitas a comunidades religiosas de Cañadita y Ykua Naranja.

La jornada incluirá celebraciones eucarísticas, veneración de la reliquia y una misa de despedida, antes de su traslado, a las 15:00, al Oratorio Madre del Buen Consejo de Ypacaraí.

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La ministra local de la Fraternidad Santa Isabel de Ungía, Blanca Judith Cano de Riveros, invita a toda la feligresía de Itauguá a unirse para recibir la reliquia de San Francisco de Asís.

“Es una bendición para nosotros poder recibir la reliquia en Itauguá. Estamos muy contentos. Invitamos a toda la feligresía de Itauguá a unirse en este caminar”, expresó Cano.

Una reliquia de primer grado

La reliquia llegó al país el 6 de abril de 2026, y fue trasladada hasta la Catedral Metropolitana de Asunción desde Italia por fray Rogério Pereira Xavier, representante de la Orden Franciscana, como parte del proyecto pastoral denominado “La Sandalia de Francisco, siguiendo sus huellas”.

Se trata de una reliquia de primer grado, identificada como ex cineribus corporis -que consiste en un fragmento de los restos físicos de San Francisco de Asís-. A diferencia de las reliquias de segundo grado, que corresponden a prendas u objetos utilizados por un santo, las de primer grado contienen una parte de su propio cuerpo.

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El Paraguay recibió una reliquia corporal, que será trasladada por distintas diócesis y comunidades religiosas durante el Año Jubilar Franciscano. Su destino permanente es la Catedral de San Pablo, en Caazapá.

Actualmente se encuentra en la Catedral de San Lorenzo de donde partirá para el encuentro con los feligreses en Itauguá.

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La peregrinación se desarrolla en el marco de la conmemoración de los 800 años del fallecimiento de San Francisco de Asís (1226-2026). La iniciativa busca acercar su legado a los fieles y promover valores como la humildad, la fraternidad, la solidaridad, la paz y el respeto por la naturaleza.

La visita a Itauguá tendrá como lema: “Alabado seas, mi Señor, en todas las criaturas”, una frase inspirada en el Cántico de las Criaturas, que recuerda la importancia del cuidado de la creación y el compromiso con el bien común.