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Política
16 de noviembre de 2026 - 08:42

Ueno Bank: deuda con instituciones del Estado ronda los 1.000 millones de dólares, dice el jefe de gabinete

Personas pasan frente a una de las sede del banco Ueno Bank.
Personas pasan frente a una de las sede del banco Ueno Bank. EFE/ Juan Pablo PinoJuan Pablo Pino

Rolando de Barros Barreto, jefe de gabinete civil de la presidencia de la República, confirmó que el dinero de instituciones públicas, cajas jubilatorias y otras que estaba depositado en Ueno Bank, suma en total 926 millones de dólares. Además, dio a entender que el actual viceministro de Mitic, Enrique Biedermann, podría ser finalmente quien quede al frente de ese ministerio.

Por ABC Color
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La autoridad señaló que desde el gobierno están abocados a identificar e inventariar los activos sanos que quedaron luego de la resolución de Ueno Bank. En esa línea, sostiene que hasta el momento, se trata de más de 600 millones de dólares. “Es un ahorro importante para el inicio de ese proceso. Y sobre eso se está trabajando inicialmente”, dijo De Barros Barreto.

Lea más: Caso Ueno Bank: se entregó el director jurídico del Banco Central

Prometió priorizar el inventariado hasta llegar al 100% de todos los activos del exGrupo Vázquez, efectivizarlos y así poder pagar a los ahorristas. “Se están evaluando diferentes alternativas legales, para poder llegar a ello. No quiero entrar todavía en muchos detalles, pero hay como tres propuestas ya que se vienen estudiando. Se está trabajando con la Procuraduría, la asesoría jurídica de Presidencia, el Ministerio de Industria con una visión económica, el Ministerio del Trabajo, para que todo vaya en línea con las legislaciones vigentes”, indicó el jefe de gabinete civil.

Uniformado militar de pie supervisa, mientras dos personas con camisetas naranjas empujan un remolque en un hangar con un avión en la pista.
Avión propiedad del Grupo Vázquez pero que era utilizado por Alejandro Domínguez

PGN 2027

Al mismo tiempo que el gobierno trata de dar respuesta a los ahorristas, se está tratando el Presupuesto General de Gastos 2027. En ese sentido, dijo que el presupuesto de salud es primordial para la gestión de Pedro Alliana. “El presidente quiere revertir esta situación en la cual la empatía es clave para poder acercarnos de vuelta a la ciudadanía”, adelantó.

Lea más: Con la crisis de Ueno Bank “se perdió lo más preciado, la confianza”, dice UGP

“El PGN es una de nuestras prioridades, se estuvo ajustando y mejorando la calidad de gasto en algunos puntos estratégicos; para él (Alliana), salud pública va a ser su prioridad, infraestructura y educación. Entonces, se está analizando institución por institución. Yo creo que habrá un reajuste de más de 600 millones de dólares enfocados en esas tres áreas mencionadas”, añadió De Barros Barreto.

Diego Fernando Duarte Schussmuller y otros directivos de Ueno Bank esposados en comisaría, con expresión seria y oficial de policía presente.
Diego Fernando Duarte Schussmuller, Alejandro Gómez Abente, Julio Daniel Rey Fernández, Federico Miguel Vázquez Villasanti y Juan Manuel Gustale Cardoni, directivos de Ueno Bank presos en Tacumbú.

Atendiendo la situación actual generada por el descalabro de Ueno Bank, el jefe de gabinete reconoció que no hay margen de error. “Queremos dar respuestas claras, mensajes claros y que la ciudadanía sienta que hay hechos y no palabras. En eso estamos trabajando y abocados todos los días. Queremos concluir estos 18 meses de gobierno dándole tranquilidad, devolviendo la credibilidad en las instituciones y por sobre todo en la clase política, que no va a ser fácil”, indicó.

Lea más: Riveros apunta al Partido Colorado por la crisis de Ueno: “Los organismos de control están copados”

¿Nuevo titular del Mitic?

Uno de los primeros decretos de Pedro Alliana al asumir la presidencia de la República, fue nombrar a Juan Pablo Cosp como ministro interino. Sobre los rumores de que aparentemente varios apuntados a ocupar el cargo de manera definitiva, habrían rechazado la propuesta, el jefe de gabinete dijo que hasta el momento solo fueron conversaciones.

Juan Pablos Cosp
Juan Pablos Cosp

“La verdad es que tuvimos conversaciones con diferentes actores técnicos y políticos para esa cartera. Lastimosamente hubieron algunos impedimentos jurídicos que impiden también en algunos casos que puedan acceder a ser ministro de MITIC” dijo la autoridad sin profundizar en cuáles serían esos impedimentos ni de qué sector provendría el perfil apuntado.

Lea más: Alliana designa a nuevos integrantes de su gabinete: Mades, Mitic y Asesoría Jurídica de la Presidencia

Consultado sobre si el viceministro Enrique Biedermann, sería quien quede al frente de esa cartera del Estado, De Barros Barreto dijo: “yo creo que esta semana, el presidente todavía tomará diferentes medidas y cambios en el gabinete. Se vienen todavía muchos cambios en el gabinete y van a tener ahora novedades en las próximas horas y días”, adelantó.

Enrique Biederman y Gustavo Villate en set de televisión, sonriendo mientras interactúan en el programa Mesa con VP.
El nuevo viceministro de Comunicación, Enrique Biederman (izq.), y el entonces ministro Gustavo Villate del Mitic (der.), en el programa Mesa con EVP.

“No quiero dar ningún adelanto, realmente se están evaluando todos los cambios, pero van a haber bastantes. Seguimos con el presidente de la República, sigue analizando perfiles que realmente puedan ser compatibles con la cartera y que también llenar la expectativa, primero profesional y segundo también política, por todo lo que implica la gran responsabilidad”, finalizó.

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