Trasplantados del IPS se manifiestan por falta de medicamentos

Pacientes trasplantados y sus familiares, nucleados en la Asociación de Trasplantados del IPS (ATIPS), iniciaron este lunes una manifestación frente al edificio viejo del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) para exigir una solución urgente ante la falta de medicamentos e insumos esenciales.

Bajo la consigna “Por la vida, por nuestra salud”, los asegurados reclaman la provisión regular y oportuna de los fármacos de los que depende exclusivamente su supervivencia.

Durante la medida de fuerza, Alcides Giménez, miembro de la Asociación de Asegurados del IPS e integrante de ATIPS como padre de una paciente trasplantada, calificó de calvario la situación que atraviesan a diario.

“Yo vivo peor que mi hija. Del propio enfermo, yo soy el más enfermo porque tengo que estar detrás de un medicamento que por derecho nos corresponde para que ella pueda vivir y llevar una vida tranquila”, expresó Giménez.

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Seguidamente, apuntó directamente a una deficiente gestión institucional: “Sabemos bien que acá es cuestión de la falta de administrar bien los bienes de los asegurados”.

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Según relató el vocero, la entrega de remedios por parte de la previsional se realiza “a cuentagotas”. Citó como ejemplo crítico el caso del tacrolimus, un inmunosupresor indispensable para evitar el rechazo de órganos, explicando que el stock disponible suele agotarse en apenas una o dos horas.

Esta situación golpea con mayor dureza a los asegurados provenientes del interior del país, como Ciudad del Este o Encarnación, quienes realizan costosos viajes para encontrarse con las ventanillas vacías y recibir malos tratos.

Ante la desidia de las autoridades, los propios pacientes se vieron obligados a conformar una red solidaria para intercambiar dosis y evitar interrumpir sus tratamientos. “Así nos estamos salvando. A veces yo tengo todavía para una semana y le digo a un compañero: ‘vení, te voy a dar para dos días’. Lastimosamente tenemos que prestarnos y colaborar entre nosotros para poder salvarnos”, lamentó.

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Finalmente, Giménez advirtió sobre el grave retroceso sanitario y financiero que implica dejar sin medicación a este sector. “Sabemos bien que ellos no pueden vivir sin ese medicamento, pueden volver a diálisis otra vez”, señaló, recordando que la prevención y la provisión regular resultan mucho más favorables para la propia institución que afrontar el costo de que los pacientes pierdan sus injertos y regresen a tratamientos dialíticos.