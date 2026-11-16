ABC
16 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
30º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-20
Min
23º
Máx
27º
undefined 2026-11-21
Min
21º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.110
Venta
6.390
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.010
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Nacionales
16 de noviembre de 2026 - 10:40

Trasplantados del IPS se manifiestan por falta de medicamentos

Pacientes trasplantados del IPS se manifiestan antela falta de medicamentos.
Pacientes trasplantados del IPS se manifiestan antela falta de medicamentos.

Convocados por la Asociación de Trasplantados del IPS (ATIPS) frente al edificio antiguo del Hospital Central, pacientes y familiares denuncian que los fármacos vitales como el tacrolimus se entregan a cuentagotas. Aseguran que deben prestarse dosis entre ellos para sobrevivir ante la mala administración de los recursos.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Pacientes trasplantados y sus familiares, nucleados en la Asociación de Trasplantados del IPS (ATIPS), iniciaron este lunes una manifestación frente al edificio viejo del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS) para exigir una solución urgente ante la falta de medicamentos e insumos esenciales.

Bajo la consigna “Por la vida, por nuestra salud”, los asegurados reclaman la provisión regular y oportuna de los fármacos de los que depende exclusivamente su supervivencia.

Durante la medida de fuerza, Alcides Giménez, miembro de la Asociación de Asegurados del IPS e integrante de ATIPS como padre de una paciente trasplantada, calificó de calvario la situación que atraviesan a diario.

“Yo vivo peor que mi hija. Del propio enfermo, yo soy el más enfermo porque tengo que estar detrás de un medicamento que por derecho nos corresponde para que ella pueda vivir y llevar una vida tranquila”, expresó Giménez.

Lea más: Lotería mortal en el IPS: ocho meses sin fármacos para trasplantados

Seguidamente, apuntó directamente a una deficiente gestión institucional: “Sabemos bien que acá es cuestión de la falta de administrar bien los bienes de los asegurados”.

Según relató el vocero, la entrega de remedios por parte de la previsional se realiza “a cuentagotas”. Citó como ejemplo crítico el caso del tacrolimus, un inmunosupresor indispensable para evitar el rechazo de órganos, explicando que el stock disponible suele agotarse en apenas una o dos horas.

Esta situación golpea con mayor dureza a los asegurados provenientes del interior del país, como Ciudad del Este o Encarnación, quienes realizan costosos viajes para encontrarse con las ventanillas vacías y recibir malos tratos.

Ante la desidia de las autoridades, los propios pacientes se vieron obligados a conformar una red solidaria para intercambiar dosis y evitar interrumpir sus tratamientos. “Así nos estamos salvando. A veces yo tengo todavía para una semana y le digo a un compañero: ‘vení, te voy a dar para dos días’. Lastimosamente tenemos que prestarnos y colaborar entre nosotros para poder salvarnos”, lamentó.

Lea más: Falta de medicamentos en IPS: la problemática constante de los asegurados

Finalmente, Giménez advirtió sobre el grave retroceso sanitario y financiero que implica dejar sin medicación a este sector. “Sabemos bien que ellos no pueden vivir sin ese medicamento, pueden volver a diálisis otra vez”, señaló, recordando que la prevención y la provisión regular resultan mucho más favorables para la propia institución que afrontar el costo de que los pacientes pierdan sus injertos y regresen a tratamientos dialíticos.

Lo
más leído
del día

01
Política
Audios revelan esquema de maletín en Fiscalía y entrega de US$ 40.000 a hijo de fiscal general
Ver más
02
Política
Peña festeja preso su cumpleaños: revelan cómo vive recluido en el Regimiento Escolta Presidencial
Ver más
03
Nacionales
“¿Cómo llegué hasta aquí?” El libro que lee Miguel Vázquez en el ex Tacumbú
Ver más
04
Política
De sala histórica a gimnasio: los privilegios de Peña en su reclusión
Ver más
05
Nacionales
Municipalidad de Asunción: detectan 1.239 personas “sin cargo informado” y Soledad Núñez adelanta recortes
Ver más

Te puede interesar