César Manuel Astigarraga Lambaré, considerado el número dos de Miguel Vázquez (ex-CEO y vicepresidente primero de Ueno Bank), cumple prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada.

El presidente de Itti se entregó el pasado jueves 12 de noviembre en la sede de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UEA) del Ministerio Público (MP), en Asunción, luego de permanecer prófugo desde el jueves 5 de noviembre pasado.

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En ocasión de la audiencia de imposición de medidas realizada en la misma fecha, el juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos del segundo turno, Rodrigo Estigarribia, decretó la prisión preventiva de Astigarraga, en la causa 89/2026 caratulada Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros por lesión de confianza y otros, conocida como caso Ueno Bank.

El cuestionamiento de la defensa a la prisión preventiva

Contra esta resolución, el abogado Christian Bernal planteó un recurso de apelación en el cual cuestiona la decisión del juzgado de imponer la medida restrictiva de libertad, pese a que su defendido se presentó por voluntad propia ante las autoridades lo cual, a su criterio, desvirtúa la existencia del peligro de fuga.

El estudio del recurso recayó en el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción, primera sala, integrado por Claudia Criscioni, Silvana Luraghi y Arnaldo Fleitas.

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Juzgado, obligado a considerar peligro de fuga y obstrucción a la investigación

Aunque el recurso fue presentado dentro del plazo establecido para el efecto, para la Cámara es inadmisible porque los agravios expuestos “no se corresponden con la alegación de un error en la aplicación del derecho penal material respecto a la calificación provisoria de parte del Juzgado o al derecho procesal penal en el que haya incurrido la resolución del Juez de Garantías”.

En ese sentido, el Tribunal de Apelación dice que el defensor se limita a afirmar que no encuentra “fundamentos valederos” para la prisión preventiva por el argumento señalado anteriormente, sin considerar que el juzgado está obligado a considerar la pena que podrá ser impuesta y el perjuicio causado para evaluar el peligro de fuga.

“Lo que claramente no cuestiona es si los hechos atribuidos en grado de sospecha fundamentan la comisión de uno o varios hechos punibles graves que habrían sido cometidos por el procesado, ni por qué, conforme a la expectativa de pena, no existiría peligro de fuga ni obstrucción. El artículo 243 CPP establece que para tener en cuenta el peligro de fuga se debe considerar conjuntamente el arraigo y además la pena que podrá ser impuesta y la importancia del perjuicio causado”, resalta la Cámara.

Los delitos imputados al presidente del Itti en el caso Ueno Bank

Miguel Vázquez, quien está preso en Tacumbú, es el dueño del Grupo Vázquez SAE y, por ende, también de Ueno Bank, entidad que se habría quedado con unos 1.200 millones de dólares de fondos públicos a través de maniobras que habrían sido planeadas y autorizadas por el ahora ya expresidente de la República Santiago Peña Palacios, quien por su parte guarda reclusión en Viñas Cue, luego de que ABC revelara los privilegios que el exmandatario tenía en el Regimiento Escolta Presidencial (REP).

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Respecto a César Astigarraga, los fiscales que firmaron su imputación, Jorge Luis Arce Rolandi, Francisco Manuel Cabrera Sanabria, Silvio Corbeta Dinamarca y Yeimy Rossana Adle Monges, le atribuyen los hechos de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de llevar libros de comercio.

Básicamente, Astigarraga habría actuado en la circulación, ocultamiento o dispersión del dinero entregado por el gobierno de Santiago Peña a Ueno Bank, del que el ahora encarcelado era síndico suplente, aunque a la par también era presidente de Itti y del Grupo M, otras dos empresas del Grupo Vázquez.