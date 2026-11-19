La convocatoria está dirigida a quienes deseen cursar Ingeniería Civil, Electromecánica, Informática o Industrial. Asimismo, desde la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay (UPTP), señalan que la formación académica se imparte en inglés con profesores internacionales y contempla la posibilidad de realizar un intercambio académico en una de las mejores casas de e estudios superiores del país asiático.

El periodo de postulación inició el 16 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027. Para realizar los trámites o consultas correspondientes, la institución informó que el horario de atención establecido es de 07:30 a 15:30 horas.

En cuanto al proceso de selección, el cronograma oficial fija el examen escrito para el 16 de febrero. Posteriormente, los postulantes deberán rendir el examen oral los días 19 y 20 de febrero, mientras que la publicación de la lista de admitidos está prevista para el 23 de febrero.

Los bachilleres interesados cuentan con plazo hasta inicios de febrero para completar su inscripción dentro de la franja horaria establecida. Para conocer los requisitos documentales, aranceles o detalles del programa de estudios, se recomienda acudir en el horario de atención informado o consultar directamente a través de los canales oficiales de la UPTP. Más información, también en el sitio web https://www.uptp.edu.py/.

Inscripción a la UPTP 2027: requisitos, arancel y cronograma de admisión

Para completar la postulación a la prueba de ingreso de la UPTP, los interesados deben considerar el arancel estipulado y presentar la documentación exigida por la institución dentro del plazo vigente.

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Arancel y fechas clave:

Periodo de inscripción: del 16 de noviembre de 2026 al 5 de febrero de 2027.

Horario de atención: de 07:30 a 15:30 horas.

Arancel de inscripción: ₲ 1.170.000.

Examen escrito: 16 de febrero de 2027.

Examen oral: 19 y 20 de febrero de 2027.

Publicación de lista de admitidos: 23 de febrero de 2027.

Documentos requeridos para la inscripción:

Certificado de estudios: documento que acredite la conclusión del ciclo de educación media, acorde a las normativas del documento que acredite la conclusión del ciclo de educación media, acorde a las normativas del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) . Quienes hayan culminado sus estudios secundarios en el extranjero deben adjuntar la resolución de reconocimiento emitida por la Dirección General de Tercer Ciclo y Educación Media del MEC.

Documento de identidad: fotocopia vigente y autenticada por escribanía.

Fotografías: dos fotos tipo carnet actualizadas.

Formulario: formulario de inscripción debidamente completo.

Pago o exoneración: comprobante de pago del arancel de inscripción o, en su defecto, el legajo de documentos correspondiente para solicitar el beneficio de la ley de gratuidad.

Postulantes extranjeros: fotocopia autenticada por escribanía del carnet de residencia temporal vigente o residencia permanente, expedido por la Dirección General de Migraciones.

Para obtener el formulario oficial o consultar sobre la aplicación a la ley de gratuidad, se recomienda acudir dentro del horario de atención establecido o comunicarse directamente con la institución.

Con el calendario y los requisitos ya definidos, los interesados en cursar una de las cuatro carreras de Ingeniería de la universidad tienen tiempo hasta el 5 de febrero del año que viene para presentar sus documentos y asegurar su lugar en las pruebas de admisión.