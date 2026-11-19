La prórroga extraordinaria, de 6 meses, fue otorgada a la fiscal antidrogas Ingrid Cubilla, encargada de la investigación de la carga de marihuana premium en el caso “narcojet”; por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción, Primera Sala, integrado por los camaristas Claudia Criscioni, Silvana Luraghi y Arnaldo Fleitas.

El tribunal de alzada atendió la petición de la agente del Ministerio Público encargada del caso, quien argumentó que están pendientes de realización varios actos de investigación vinculados a medios de pruebas que pretende obtener.

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Con esta decisión de la Cámara de Apelaciones, la nueva fecha para presentación del requerimiento conclusivo, que en principio se había fijado para el próximo lunes 30 de noviembre de 2026; queda programada para el domingo 30 de mayo de 2027.

Los procesados por la carga de marihuana premium son los estadounidenses David Thomas Wise, Troy Anthony Vasquez y Marisol Rivas, a quienes se les atribuye su participación en los hechos punibles de Tráfico Internacional y Tenencia de Sustancias Estupefacientes, previstos y penados en los artículos 21, 26 y 27 de la Ley 1340/88 y sus modificatorias, en concordancia con el artículo 29 del Código Penal (autoría).

Narcojet repleto de marihuana premium

Esta causa se inició el 30 de mayo último, fecha en que fue interceptado un jet cargado con 261,6 kilos de marihuana premium procedente de Miami, Estados Unidos, pero que hizo una escala en Panamá. El procedimiento, que se enmarcó en el Programa Colibrí, tuvo lugar en un hangar privado del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, de Luque.

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Los detenidos y procesados en dicho caso son los pasajeros David Thomas Wise, Troy Anthony Vásquez y Marisol Rivas, quienes cumplen prisión preventiva por disposición de la jueza de Garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía.

Inicialmente también fue detenido el norteamericano Jabari Stephen Brown, conocido como Captain Treezy en redes sociales y medios especializados de aviación. El mismo fue reconocido por los investigadores por ser el ganador de un jet ejecutivo en una competencia organizada por el creador de contenido MrBeast.

Sin embargo, se aclaró que el jet incautado no es el mismo que había obtenido como premio en la competencia en la que se enfrentó a otros 99 pilotos. El Ministerio Público ordenó posteriormente su libertad al no hallar elementos en su contra, dentro de esta causa iniciada.

Piloto del narcojet fue excluido de imputación

Por otra parte, se identificó como supuesto piloto de la aeronave a Keith Siilats, un empresario de nacionalidad estonia. Del mismo se presume que tras aterrizar el avión, abandonó nuevamente el territorio paraguayo mediante un vuelo comercial, antes de la intervención.

Siilats difundió un video a través del cual dio su versión sobre el caso. En el material, manifestó que no tenía conocimiento de la existencia de una carga ilícita en el avión. Afirmó que recién supo de ella al llegar a Miami, pero se ofreció colaborar con la Justicia entregando mensajes, registros de llamadas y otros documentos.

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El “narcojet”, un avión Bombardier Challenger 601-3A con una capacidad máxima para 9 pasajeros a bordo, es un jet de tipo ejecutivo cuyo valor de mercado oscila actualmente entre los US$ 1.500.000 a US$ 4.000.000, según las horas de vuelo que ya haya registrado el vehículo aéreo. Sin embargo, al momento de su lanzamiento en 1987, su valor era de unos US$ 19.000.000.