El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que identificó US$ 888 millones de fondos públicos atrapados en el banco en resolución Ueno Bank y que no sabe cuánto de esos recursos podrán recuperarse, ni precisó quién cubrirá un eventual faltante de los mismos.

El monto incluye recursos de Itaipú y de su caja jubilatoria. Si se excluyen ambas entidades, la exposición del sector público asciende a US$ 687 millones siendo las más afectadas Instituto de Previsión Social (IPS), Petróleos Paraguayos (Petropar SA) y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). La cartera económica dijo que, por ahora, no detectó una necesidad concreta de asistencia presupuestaria.

Las consultas de ABC Color se realizaron ayer martes, durante la presentación del informe de Situación Financiera (Situfin) a octubre de 2026. Los datos fueron proporcionados por la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez, y el director general de Política Macro-Fiscal, Marcelo Rodríguez.

Ante la consulta sobre un plan para el caso de que el banco devuelva menos de lo depositado, el MEF dijo que evalúa alternativas “de acuerdo a la situación de cada institución del sector público afectada”.

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Depósitos públicos: de qué depende la devolución

El Banco Central del Paraguay (BCP) debe concluir el balance de exclusión, que permitirá determinar cuánto dinero queda disponible para devolver a las instituciones públicas. Después se aplicará el orden de pago previsto en el artículo 20 de la Ley 2334 “De Garantía de Depósitos y Resolución de Entidades de Intermediación Financiera”, según explicó el MEF. En la conferencia no se informó cuándo se conocerá el monto recuperable.

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El plazo de los depósitos también quedó por aclarar. En una primera respuesta, el MEF señaló que alrededor del 50% estaba a la vista, es decir, se podía retirar sin esperar un vencimiento. Más adelante, afirmó que “la mayoría de los depósitos eran a largo plazo”. El ministerio no precisó si ambas respuestas se referían al mismo conjunto de fondos.

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Déficit fiscal: el MEF mantiene su previsión de 3,9% para 2027

A octubre, los ingresos totales crecieron 1% y el gasto total subió 10,8%. El déficit acumulado llegó al 2,3% del producto interno bruto - PIB (que se proyecta en aproximadamente US$ 60.540 millones para el año 2026), y el de los últimos 12 meses alcanzó el 3,2%. El MEF prevé cerrar 2026 con un déficit de 3,2% del PIB.

La proyección para 2027 se mantiene en 3,9% del PIB tras la adenda 2 del Presupuesto General de la Nación (PGN). El cálculo incluye un déficit de base de alrededor del 2% y un esfuerzo extraordinario de 1,9% para pagar atrasos y dar más recursos a salud y obras públicas. La meta para 2028 quedó en torno al 1,5% del PIB.

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Pagos atrasados del Estado: qué queda para 2027

El MEF no cuantificó qué parte del aumento del gasto se destinó al pago de cuentas atrasadas. Para Obras Públicas, prevé dar recursos este año con el objetivo de que queden alrededor de US$ 100 millones en obligaciones pendientes para el próximo ejercicio.

En salud, la mayor parte de la regularización de las cuentas atrasadas con los proveedores del sector farmacéutico está prevista para 2027.

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PGN 2027: cuánto se recorta y adónde van los recursos

La adenda 2 prevé recortes de aproximadamente G. 947.000 millones (US$ 146,6 millones) en recursos del Tesoro. De ese monto, se reasignan alrededor de G. 622.000 millones (US$ 96,3 millones). La reducción neta ronda los G. 325.000 millones (US$ 50,3 millones). Las equivalencias se calcularon al tipo de cambio de G. 6.458 por dólar que es el proyectado en el PGN 2027.

Salud recibiría alrededor de G. 400.000 millones (US$ 61,9 millones) y Obras Públicas, unos G. 150.000 millones (US$ 23,2 millones). A Educación le corresponderían poco más de G. 70.000 millones (poco más de US$ 10,8 millones).

Para el conjunto de las fuentes de financiamiento, el MEF informó recortes por unos US$ 379 millones y una reducción neta de alrededor de US$ 276 millones. El ministerio dijo que puede facilitar el detalle por institución y partida.

Sobre Hambre Cero, el MEF señaló que el programa sigue bajo revisión. Por el momento, no prevé una nueva adenda, aunque dejó abierta la posibilidad de presentar una modificación presupuestaria al Congreso.

ABC Color solicitó al MEF el detalle de los recortes por institución y partida, así como el destino de los recursos reasignados. La cartera se comprometió a facilitar los datos, pero hasta el cierre de esta edición no los remitió. La demora se suma a otros pedidos de información que nuestro medio remitió y tampoco fueron respondidos.

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