Las calles de Villarrica presentan un preocupante estado de deterioro, con numerosos baches que, por la falta de reparaciones oportunas, se convirtieron en pozos sobre distintas arterias de la ciudad. La situación genera dificultades para la circulación vehicular y aumenta el riesgo de accidentes, especialmente para los motociclistas.

En varios sectores, los conductores deben realizar maniobras para esquivar los baches, incluso en calles de importante circulación durante las horas pico. La preocupación aumenta en los días de lluvia, cuando los pozos se llenan de agua y resulta difícil calcular su profundidad, lo que puede ocasionar daños en los vehículos y caídas de motociclistas.

Los reclamos de transeúntes y usuarios de redes sociales apuntan a la necesidad de que la Municipalidad encare un plan de reparación de la capa asfáltica y mantenimiento vial que permita recuperar las calles más afectadas.

Calles desastrosas, problema de larga data

El problema vuelve a poner bajo presión a la administración del intendente liberal Magín Benítez, recientemente reelecto, quien deberá afrontar el deterioro de la infraestructura vial durante su nuevo periodo al frente de la comuna..

Sin embargo, no se trata de una situación nueva. En mayo de este año, ABC Color ya había publicado un relevamiento sobre el estado de las principales arterias de Villarrica, donde vecinos advertían que la gestión de Benítez dejaría una ciudad “minada de baches” antes de su renuncia para buscar el rekutu.

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En aquella oportunidad se señalaron como puntos críticos el bulevar Bicentenario, la avenida España y la avenida Italia. Esta última, que había sido asfaltada para facilitar el desplazamiento de estudiantes universitarios, presentaba sectores donde la capa asfáltica prácticamente había desaparecido. También se cuestionaba el deterioro de la avenida España, utilizada diariamente para el traslado de pacientes hacia el Hospital Regional de Villarrica.

Administración con dificultades financieras

El deterioro vial también se mantuvo durante los meses en que el colorado Ovidio Cuevas estuvo al frente de la Municipalidad, luego de que Benítez renunciara el 3 de julio para buscar su reelección.

Cuevas había señalado que recibió una institución con importantes deudas y dificultades administrativas, lo que limitaba su capacidad de respuesta. En su primer informe sobre la situación municipal, mencionó compromisos pendientes con proveedores y funcionarios, además de la necesidad de revisar la documentación financiera de la gestión anterior. Estas dificultades habrían tenido consecuencias directas sobre los servicios y el mantenimiento urbano.

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Con el retorno de Magín Benítez a la Intendencia, la administración vuelve a enfrentar el mismo problema vial que ya había sido objeto de cuestionamientos antes de su salida. La diferencia es que ahora deberá atenderlo en medio de las dificultades financieras y documentales que arrastra la institución.

La propuesta de una planta asfáltica propia

Una de las propuestas de campaña de Benítez para buscar su reelección fue gestionar la adquisición de una planta asfáltica móvil para la Municipalidad de Villarrica. La iniciativa apunta a incorporar equipamiento propio que permita producir mezcla asfáltica y realizar trabajos de reparación vial sin depender exclusivamente de empresas contratadas mediante licitaciones.

La adquisición representaría una inversión millonaria, pero, según el planteamiento, permitiría a la comuna contar con mayor autonomía para ejecutar bacheos y recapados en distintos puntos de la ciudad, además de reducir la dependencia de contrataciones externas.

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No obstante, hasta el momento no se conoce una propuesta formal presentada ante la Junta Municipal ni se informó oficialmente sobre avances concretos para la compra del equipo. Los concejales liberales y de la alianza Villarrica Mbarete habían manifestado su respaldo a la iniciativa, aunque todavía no se conocen plazos ni detalles sobre su posible financiación.