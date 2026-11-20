El suboficial de la Policía Nacional, Nelson Antonio Domínguez Otazú (39), fue aprehendido en la ciudad de Capiatá por tener en su poder cuatro armas de fuego y de aire comprimido, alrededor de 180 municiones, cargadores, accesorios, así como un automóvil y otros elementos.

El procedimiento fue realizado por agentes de la Comisaría 8ª en el estacionamiento del supermercado Real, ubicado en el kilómetro 22 de la ruta PY02, sobre la calle Prof. Carlos A. Rachit, en la tarde de ayer.

Según el informe policial, el uniformado no presentó la documentación legal correspondiente, por lo que se procedió a incautar las pertenencias halladas dentro del automóvil de la marca Toyota Vitz, año 2011, de color rojo.

El aprehendido presta servicios en la Agrupación de Seguridad y se encuentra comisionado en la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

Según el informe policial, los agentes realizaban una patrulla preventiva cuando procedieron a verificar el vehículo que estaba al mando del uniformado. Ante una situación que llamó la atención de los intervinientes, el conductor y el vehículo fueron trasladados hasta la sede policial para una inspección más exhaustiva.

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Durante la revisión del rodado, los agentes encontraron una pistola semiautomática Canik, calibre 9 mm, equipada con mira holográfica y linterna táctica; un revólver Taurus, calibre .38; una pistola semiautomática CZ y una pistola de aire comprimido CO2, marca Mirage, con un accesorio tipo silenciador.

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Además, fueron incautados aproximadamente 180 cartuchos de distintos calibres, entre ellos, 9 mm, .38 y .22, así como municiones de salva. También se encontraron siete cargadores de diferentes tamaños y calibres, un cargador de fusil M16, un supresor o silenciador adicional y otros accesorios.

De acuerdo con el reporte policial, el suboficial no presentó la documentación legal correspondiente para la tenencia y portación de las armas encontradas en su vehículo.

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Los intervinientes también incautaron el automóvil Toyota Vitz, con matrícula AAPO 627, registrado a nombre de otra persona.

El caso fue comunicado al fiscal de turno, Benjamín Maricevich, de la Unidad Penal Nº 3 de Capiatá, quien dispuso que el uniformado permanezca a disposición del Ministerio Público. Asimismo, ordenó que el vehículo y las evidencias sean remitidos para los procedimientos correspondientes.