La Cruz Roja Paraguaya, a través de su Filial Cordillera, desplegará a 100 voluntarios capacitados para brindar asistencia gratuita a los miles de peregrinos promeseros que llegarán hasta la Villa Serrana durante la festividad de la Virgen de Caacupé.

El operativo de primeros auxilios se desarrollará del 5 al 8 de diciembre y contará con cinco puestos de atención que funcionarán las 24 horas, ubicados en puntos estratégicos de la ciudad, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida ante posibles situaciones de emergencia.

Los voluntarios, provenientes de distintos puntos del país, estarán preparados para brindar primeros auxilios, controlar los signos vitales y asistir a personas que presenten cuadros de deshidratación, golpes de calor, ampollas, caídas y otros malestares generales.

En caso de ser necesario, los pacientes serán evaluados y derivados a centros asistenciales.

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Ubicaciones de los puestos

Los puestos estarán instalados sobre la ruta PY02, en los kilómetros 52 y 74; sobre la calle 8 de Diciembre, entre Juan León Mallorquín y la avenida Tte. Fariña; en la calle Concepción, al costado de la Basílica, y en la plazoleta del Santuario.

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Desde la institución invitaron a los peregrinantes a acercarse a cualquiera de estos puntos ante cualquier malestar o necesidad de asistencia.

Asimismo, recomendaron a quienes realicen la caminata mantenerse bien hidratados, utilizar protector solar, vestir ropa cómoda y llevar calzado adecuado para evitar complicaciones de salud durante el trayecto.

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