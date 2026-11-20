En el marco de una nueva jornada de oportunidades laborales, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), a través de su Dirección General de Empleo, puso a disposición de la ciudadanía varios puestos de trabajo disponibles en Asunción, con remuneraciones que oscilan entre los 3.044.000 y los 5.500.000 guaraníes.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar la inserción de las personas en el mercado laboral formal.

Quienes acudan a la institución reciben asesoramiento integral que incluye el registro en la plataforma oficial EmpleaPy, orientación laboral personalizada y la vinculación directa con empresas del sector privado que buscan incorporar personal.

Puestos disponibles y salarios en la capital

La oferta laboral de esta jornada abarca perfiles operativos, comerciales, técnicos y de coordinación:

Playero: 19 vacancias disponibles, salario de 3.044.000 guaraníes

Coordinador de seguimiento a egresados: 1 vacancia, salario de 5.500.000 guaraníes.

Coordinador de internacionalización: 1 vacancia, salario de 5.500.000 guaraníes.

Soporte técnico: 1 vacancia, salario de 4.500.000 guaraníes.

Community Manager: 1 vacancia, salario de 4.500.000 guaraníes.

Asesor de ventas: 1 vacancia, salario de 3.500.000 guaraníes.

Operador de Call Center: 1 vacancia, salario de 3.044.000 guaraníes.

Asesor de ventas digital: 1 vacancia, salario de 3.044.000 guaraníes.

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¿Cómo postularse?

Las personas interesadas en acceder a estas vacancias pueden presentarse de manera presencial en la sede de la Dirección General de Empleo, ubicada sobre la avenida Perú esquina Río de Janeiro (Asunción), donde la atención se extiende hasta las 15:00.

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Asimismo, el ministerio recuerda que los postulantes pueden gestionar su inscripción y explorar otras ofertas vigentes en distintos puntos del país ingresando directamente al portal web emplea.mtess.gov.py.