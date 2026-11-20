El novenario comenzará el próximo 28 de noviembre y se extenderá hasta la víspera de la solemnidad. La fiesta central se celebrará el 8 de diciembre, fecha en que Caacupé volverá a recibir a miles de peregrinos provenientes de distintos puntos del país y del extranjero.

El cura rector de la Basílica Santuario de la Virgen de Caacupé, presbítero Rubén Ojeda, explicó que, además de los trabajos de restauración, revitalización y hermoseamiento que se realizan para recibir a los miles de devotos, se busca generar conciencia sobre la importancia de cuidar los espacios que forman parte del principal centro de peregrinación mariana del país. En ese contexto, insistió en que la limpieza de la Basílica y de sus alrededores no debe ser responsabilidad exclusiva de los funcionarios y trabajadores encargados del mantenimiento.

Se requiere de la colaboración de todas las personas que llegan a Caacupé para participar de las celebraciones religiosas, indicó.

Ojeda recordó que se dispone de aproximadamente 70 basureros, ubicados estratégicamente para que los visitantes puedan depositar botellas, envoltorios, envases y otros desperdicios.

Por ello, instó a los peregrinos a utilizarlos y evitar arrojar residuos en las escalinatas, jardines, veredas y demás espacios del santuario.

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Tener sentido de pertenencia

El rector también apeló al sentido de pertenencia y al respeto que los fieles deben tener hacia un lugar que representa tanto para la religiosidad paraguaya. Indicó que quienes llegan hasta la Virgen lo hacen movidos por la fe, para agradecer, cumplir promesas o realizar pedidos, por lo que mantener limpio el entorno también constituye una manera de demostrar respeto y cuidado hacia la casa de la Madre de todos los paraguayos.

Asimismo, recordó que durante los días centrales de la festividad cada año se registra una importante concentración de personas, lo que genera una mayor cantidad de residuos y exige un esfuerzo adicional para mantener en condiciones adecuadas los espacios de circulación y permanencia de los visitantes.

Por ese motivo, pidió que cada peregrino asuma el compromiso de no dejar basura a su paso y que, en caso de no encontrar un basurero cerca, conserve sus desperdicios hasta encontrar uno. La intención es evitar que, después de las celebraciones, queden residuos acumulados en los espacios públicos y en los alrededores del santuario.

Mientras tanto, continúan los preparativos en la Basílica para recibir a los devotos. Los trabajos de hermoseamiento y restauración forman parte de las tareas previas a una de las manifestaciones de fe más multitudinarias del Paraguay.

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