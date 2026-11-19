Los médicos del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se manifestaron sobre la avenida Mariscal López para exigir el cumplimiento del aumento progresivo de sus salarios.

Con carteles en mano, cerraron media calzada de la avenida y protestaron con la frase: “Si no se roba, alcanza”.

Los casi 400 médicos residentes resistieron el sofocante calor, rodeados por un ejército de uniformados de la Policía Nacional que llegaron hasta el lugar para cubrir la manifestación de los médicos.

Los médicos recordaron que la propuesta del aumento progresivo de la escala salarial se había planteado ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2024 por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la UNA. Sin embargo, pese a las tratativas con las autoridades del Gobierno, solo se cumplió con el aumento el primer año, en 2025.

Recrudecerán medidas de protesta

El médico residente Andrés Osorio manifestó que continuarán con las medidas de protesta. Señaló que no descartan la posibilidad de llegar hasta el Congreso Nacional para presionar con el objetivo de que se atienda el reclamo.

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“Exigimos la recategorización salarial que fue planteada al Ministerio de Economía y Finanzas. Tendríamos que estar en el año dos, y lo que correspondería al año tres debería ajustarse en el 2027”, manifestó Osorio.

El profesional aclaró que el reclamo no apunta exclusivamente a los médicos residentes, sino que busca beneficiar a todos los profesionales médicos que prestan servicios en el Hospital de Clínicas.

Según la Resolución Nº 0481-00-2024, la escala progresiva para la categoría Docente Médico está dividida en tres escalas. La I corresponde al médico docente jefe de sala; la II, a médicos agregados como instructores, especialistas, médicos de guardia e instructores de práctica. Mientras que en el grupo III están los jefes de médicos residentes y los médicos residentes.

En la propuesta presentada, se establecieron los montos de los aumentos progresivos de cada categoría, por lo que esperan que este año se traten los aumentos con el presupuesto que será asignado al Hospital de Clínicas.

Posible recorte al presupuesto del Hospital de Clínicas

A la problemática salarial se suman las dificultades presupuestarias que enfrenta el hospital, particularmente en la disponibilidad de medicamentos, insumos y recursos para el mantenimiento de la infraestructura.

Osorio recordó que el Hospital de Clínicas cumple una doble función, asistencial y académica, por lo que consideró necesario garantizar condiciones laborales adecuadas para los profesionales y los recursos necesarios para brindar atención a los pacientes.