La administración de la intendenta de Asunción, Soledad Núñez, puso en marcha un plan de choque de 100 días para desarticular los esquemas de corrupción, cajas paralelas y planillerismo en la Policía Municipal. A través del nuevo director general, Humberto Blasco, la comuna implementará modificaciones operativas, trazabilidad tecnológica y fiscalización digital para cortar de raíz los aprietes y la injerencia política en las dependencias operativas, entre ellas, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital.

Diagnóstico institucional y áreas críticas bajo la dirección de Humberto Blasco

La misión central, según explicó Blasco, además de garantizar la seguridad vial, proteger la vida y resguardar el patrimonio de conductores y peatones en la capital, apunta a la urgencia de erradicar los históricos aprietes que desacreditaron a la institución. “En todas las áreas hay que potenciar y hay que reencausar a su labor y misión institucional que es prestar servicio”, sostuvo el director.

Aunque carga con el mayor descrédito, para Blasco, la PMT, dependencia que estará a cargo del nuevo director, Armindo Riquelme, es la que ofrece menos escollos para la implementación de la reforma que pretende la nueva intendenta, debido a su naturaleza verticalista.

Lea más: Sin quorum en sesión nocturna, queda firme el veto de Soledad Núñez al Presupuesto 2027

Otras oficinas a su cargo, como la Policía Municipal de Vigilancia y Policía Municipal Fiscalizadora también enfrentan cuestionamientos por cobros irregulares.

Las seis direcciones bajo el mando de la Policía Municipal

Dirección de la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Dirección de Tránsito y Transporte .

Dirección de la Policía Municipal de Seguridad .

Dirección de la Policía Municipal de Vigilancia

Dirección de la Policía Municipal Fiscalizadora .

Dirección de la Policía Municipal Instructora.

Fin de las cajas paralelas y uso obligatorio de cámaras corporales en la PMT

El director Blasco, con más de 15 años de experiencia como concejal de Asunción, reconoce la profundidad del problema. “En todos lados te pedían plata para pasar de un escritorio a otro escritorio”, denunció, al tiempo de señalar que, para destruir este esquema, se requerirá de la imposición de una estricta unidad de mando institucional. “La intendenta es la jefa de todos nosotros, baja la línea y se cumple. No van a haber mandos paralelos”, sentenció.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Soledad Núñez nombra a la primera mujer al frente de Mercados Zonales

Para frenar las extorsiones callejeras en la PMT, el nuevo director general enfatiza que “ningún procedimiento va a ser sin orden de servicio y autorización del jefe, ya no van a salir por su cuenta”, explicó. Ante emergencias imprevistas, el inspector deberá reportar de inmediato su salida, ubicación, intervención y resultado final en tiempo real. Blasco señaló además que estos reportes serán de libre acceso para la ciudadanía. “A quien opere fuera de ese circuito, se le va a hacer un sumario”, agregó.

La reforma operativa incluirá, posteriormente, la implementación obligatoria de cámaras corporales “para que todo quede registrado”, detalló. Blasco señaló que, pese a lo económico y efectivo de estos dispositivos, las administraciones anteriores se resistieron sistemáticamente a incorporar esta tecnología porque “les fundía el negocio”.

Lea más: Tres claves urbanas que Codeasu propone a Soledad Núñez para transformar Asunción

El nuevo director anunció que la comuna sustituirá de manera progresiva las boletas físicas de infracción “que se extravían, que se clonan, que se queman, que se mojan, para pasar a sistema digital”. Con esta medida, las autoridades buscan cerrar las brechas administrativas que facilitaban la manipulación o desaparición de actas de intervención.

Cinco medidas de Soledad Núñez contra las coimas en la PMT

Unidad de mando de la intendenta, Soledad Núñez.

Ningún procedimiento sin órden de trabajo.

Lea más: Junta de Asunción convoca a insólita sesión nocturna tras quedarse sin quorum para tratar veto de Soledad Núñez

Informe inmediato y en tiempo real de coberturas de emergencia.

Utilización de cámaras corporales para los agentes.

Boletas digitales de infracción.

Cero tolerancia al padrinazgo político y resguardo legal a funcionarios subalternos

Para Blasco, la estrategia de saneamiento institucional se sostiene en la determinación de la intendenta Núñez de “cero tolerancia al planillerismo, a la corrupción ni al oscurantismo”. El director remarcó que la transformación exige un liderazgo ejemplar desde la cúpula, pues “la corrupción viene de arriba para abajo. Eso hay que sacarse del chip”, advirtió respecto a las viejas prácticas en la comuna.

Lea más: Este es el pedido de la Sociedad de Escritores del Paraguay a la nueva intendenta de Asunción

El titular de la Policía Municipal anunció que “terminaron los padrinazgos porque aquí un funcionario subalterno se revelaba al superior y hasta a la máxima autoridad porque tenía el respaldo de algún jerarca de turno”, declaró. Blasco instó a los empleados antiguos a cuidar su carrera administrativa antes que rendir pleitesía a dirigentes o jefes corruptos, dijo.

“Muchos, entre cuatro paredes, confirmaron que las órdenes a veces venían de arriba, a veces de los costados y a veces fuera de la municipalidad”, reveló Blasco. Ante este escenario, la dirección garantizó respaldo institucional a los subalternos para que rechacen cualquier directiva fuera del marco legal.

Lea más: Soledad Núñez anuncia diagnóstico técnico con la Fiuna para reflotar la Planta Asfáltica

Blasco aclaró que cualquier solicitud de cobertura realizada por concejales, parlamentarios u otras autoridades deberá tramitarse estrictamente por los conductos legales. “Ya no favores torcidos o fuera del marco legal, porque al final el que va a terminar pagando los platos rotos va a ser el funcionario ”, remarcó.

Trazabilidad tecnológica y control biométrico contra el planillerismo municipal

El director aseguró que el combate al planillerismo constituirá otro frente prioritario, con 750 funcionarios en la Policía Municipal. “El mecanismo de control interno sigue siendo todavía a través de libros, a través de planillas, en horarios inhábiles y en servicios urgentes”, señaló Blasco. Este sistema obsoleto facilita que algunos empleados marquen su entrada y abandonen sus puestos de trabajo, admitió.

Para revertir esta situación, la dirección trabaja junto con Recursos Humanos y la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) para implementar “mecanismos tecnológicos que puedan trazar todo el desplazamiento del personal de seguridad, de PMT y las otras direcciones”, indicó. Esta herramienta permitirá detectar de inmediato cualquier modalidad de evasión laboral.

Lea más: Ueno Bank: Soledad Núñez exige al BCP priorizar la restitución de G. 1.800 millones de los asuncenos

Blasco señaló que su administración apostará por la tecnología como un primer filtro de depuración automática para evitar los dilatados sumarios de la Ley del Servicio Civil. “El planillero, cuando se le controla el trabajo, termina renunciando, yéndose por su propia cuenta, porque no soporta prestar las horas de servicio por el cual fue contratado”, afirmó.

“Esos mismos mecanismos de control van a ser el primer filtro para que la gente que no está comprometida con el servicio municipal se pueda ir por sus propios medios”, explicó. “El siguiente paso va a ser ya medir las inconductas de los que sí se quedan”, puntualizó el director.