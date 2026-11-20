La intendenta de Asunción, Soledad Núñez, confirmó este viernes tras el corte administrativo al 31 de octubre, entregado por la gestión saliente de Luis Bello (ANR-cartista), que la Municipalidad arrastra un pasivo de G. 2,3 billones (US$ 395 millones).

En conferencia de prensa, anunció que convocó a bancos de plaza para gestionar una línea de crédito preventiva de hasta G. 50.000 millones destinada a cubrir salarios y el aguinaldo de diciembre.

Corte administrativo en Asunción: deuda en bonos y revisión técnica del balance

Según el balance expuesto por la intendenta, la Municipalidad registra un pasivo de G. 2,3 billones, alrededor de US$ 395 millones, compuesto por US$ 135 millones en deudas de capital de bonos. El informe también consigna US$ 156 millones en intereses acumulados por bonos y cerca de US$ 20 millones en deuda con proveedores.

Sobre el capital emitido en bonos, en su mayoría durante la administración del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), Núñez aclaró que su gestión investigará exhaustivamente cómo se utilizaron esos recursos. Señaló que la revisión responde a la inexistencia de las obras comprometidas y a la falta de fondos en caja.

La intervención a la gestión de Rodríguez, a cargo de Carlos Pereira, ya había documentado el desvío de más de G. 512.000 millones de los bonos G8. Al respecto, el asesor financiero Stephan Rasmussen afirmó: “El dinero se recibió, el dinero no está, las obras tampoco. La gran pregunta es: ¿a dónde fueron a parar?”.

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Caja de G. 30.000 millones frente a salarios y línea de crédito preventiva

Para cubrir eventuales necesidades de liquidez durante noviembre y diciembre, la Municipalidad invitó a bancos de plaza a presentar ofertas por una línea de crédito de corto plazo. Ese instrumento sería de hasta G. 50.000 millones y, en caso de utilizarse, será cancelado a fines de enero de 2027.

Rasmussen detalló que esta previsión financiera busca respaldar los compromisos de cierre de año en la comuna. Según expresó el asesor, es necesario cumplir con las obligaciones municipales, “sobre todo las obligaciones salariales que tiene la Municipalidad y prever el aguinaldo de diciembre”.

El asesor financiero advirtió que, al momento del corte administrativo, la caja municipal contaba con apenas G. 30.000 millones. Ese monto resulta insuficiente frente a una obligación salarial mensual cercana a los G. 50.000 millones, sin contar el pago del aguinaldo de diciembre.

Rasmussen añadió que queda pendiente de pago un acuerdo asumido por la administración anterior con tenedores de bonos por casi G. 200.000 millones. Ese compromiso tiene vencimiento en marzo y deriva de la acumulación de cuotas de intereses vencidas durante el periodo de gobierno de Luis Bello.

Portal de denuncias, control de personal y descuentos fiscales hasta el 30 de noviembre

Núñez señaló que, tras el corte administrativo, se enfocará en estabilizar la comuna tomando el control de cuentas, gastos y decisiones sin resentir la atención ciudadana. “Estamos haciendo todos los esfuerzos para que ningún servicio crítico, básico, sobre todo recolección de basura y vialidad, sean afectados en lo más mínimo”, aseguró.

Núñez anunció que desde hoy se pondrá a disposición de la ciudadanía y de la prensa los datos del balance al 31 de octubre en el portal de la comuna. En el sitio ya se habilitó un portal para que vecinos de los 69 barrios realicen denuncias anónimas o identificadas sobre irregularidades de funcionarios o privados.

La intendenta insistió en que la administración inició operativos internos en dependencias municipales para detectar ausentismo, aclarando que busca sumar a los funcionarios dispuestos a trabajar. Además, anunció que se instaló, a partir de hoy los “Viernes de Transparencia” y pidió colaboración ciudadana para sanear la institución.

Para recaudar recursos y levantar Asunción, se invitó a los contribuyentes a aprovechar hasta el 30 de noviembre la promoción “Noviembre de Oportunidades”. El plan ofrece un descuento único del 12% en impuestos y tasas adeudadas de 2026, exoneración de multas y recargos y pago en cuotas.