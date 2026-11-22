La Dirección General de Vigilancia de la Salud, dependiente del Ministerio de Salud, reporta en su informe, 1.111 internados por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG) en nuestro país. El reporte es de las últimas cuatro semanas y habla también de 29 fallecidos en ese periodo y 281 en 2026.

Actualmente, acorde al informe epidemiológico, la mayoría de los internados por afecciones respiratorias en Paraguay padecen de rhinovirus, seguido por el SARS-CoV-2 o covid, y el metapneumovirus.

Mayores de 60 años y bebés lideran internaciones por IRAG

Los adultos de 60 años en adelante y los niños menores de dos años, concentran la mayor cantidad de ingresos hospitalarios por cuadros respiratorios graves en el país. La franja de la tercera edad lidera las internaciones, con el 30%, seguida por los pacientes pediátricos de dos años o menos, que representan el 24% del total.

Esta vulnerabilidad en los grupos extremos se desarrolla en un contexto climático propicio para las afecciones respiratorias, caracterizado por jornadas de calor intenso, mucha humedad y los cambios bruscos de temperatura que implican el uso de acondicionadores de aire en las casas y otros espacios cerrados.

En las últimas cuatro semanas, correspondientes a las semanas epidemiológicas 42 a la 45, los hospitales que son Centros Centinela reportaron 1.111 hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), de los cuales el 18% requirió ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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Rhinovirus y Covid predominan en las consultas e internaciones

Entre los pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves, el rhinovirus se mantiene como el agente predominante, con el 54% de los casos identificados, según reporta el Ministerio de Salud. Le siguen el SARS-CoV-2 y el metapneumovirus, aunque las autoridades sanitarias también constatan una circulación activa, en menor proporción, de virus sincitial respiratorio (VSR), influenza B, adenovirus, parainfluenza e influenza A (H3N2).

En cuanto a la demanda ambulatoria, los Centros Centinela registraron 6.339 consultas por Enfermedades Tipo Influenza (ETI) durante el último mes. A nivel país, el covid constituye actualmente el principal motivo de consulta en los establecimientos de salud, mientras que la proporción general de hospitalizados mantiene una tendencia descendente en la última semana, aunque todavía se ubica por encima de la curva promedio.

Confirman 29 fallecidos en el último mes y 281 en lo que va de 2026

El informe de Vigilancia de la Salud confirma que en las últimas cuatro semanas, o sea, el último mes, se registraron 29 decesos asociados a virus respiratorios. La mayor mortalidad reciente corresponde al rhinovirus, con 16 fallecidos, seguido por el SARS-CoV-2 con 4 muertes, influenza B con 3 casos y virus sincitial respiratorio (VSR) con 2 víctimas fatales.

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Asimismo, se reportó un fallecimiento por influenza A H3N2, uno por adenovirus, uno por metapneumovirus y un caso de coinfección por influenza B más rhinovirus. Con estas cifras, Paraguay acumula un total de 281 personas fallecidas asociadas a cuadros respiratorios en lo que va del año 2026, acorde el Ministerio de Salud.

Virus respiratorios: medidas de prevención, uso de tapabocas y filtros escolares

Ante la presencia de síntomas como tos o dolor de garganta, el Ministerio de Salud recomienda acudir de inmediato a la consulta médica para recibir tratamiento oportuno y cumplir con el reposo indicado. Igualmente, las autoridades recuerdan que la inmunización contra los virus respiratorios es una herramienta fundamental para evitar complicaciones que deriven en internaciones.

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Esta sería la última semana de clases en varias instituciones educativas, ya que el fin del calendario escolar 2026 está marcado para el 30 de noviembre. La cartera sanitaria insiste en evitar enviar a los niños con cuadros respiratorios, así como no asistir a los lugares de trabajo para frenar contagios masivos.

Para cortar la transmisión de gotitas y aerosoles, se indica el uso de tapabocas cubriendo boca y nariz al presentar síntomas o al acudir a centros asistenciales, sin retirarlo al toser o estornudar. También se recuerda cubrirse con un pañuelo desechable o con la flexura interna del codo, nunca con la mano; lavarse las manos con frecuencia, ventilar los ambientes cerrados y evitar el contacto con personas enfermas.