El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) mantiene un pasivo cercano a los US$ 20 millones, igual a unos G. 128.000 millones, con el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por la provisión de vacunas e insumos biológicos.

A pesar de este compromiso financiero pendiente y de una baja ejecución presupuestaria, las autoridades sanitarias aseguran que “no existe riesgo de desabastecimiento” para la población y que ya negocian un plan de pagos de urgencia con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para liberar la línea de crédito antes de finalizar el año.

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En las últimas semanas, la situación financiera del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) generó inquietud, ante versiones extraoficiales que apuntaban a un atraso mucho mayor y al peligro de que el país no reciba a tiempo las dosis necesarias para el próximo año.

En conversación exclusiva con ABC Color, el director del PAI, licenciado Luis Cousirat, aclaró las cifras reales de la obligación financiera, explicó el funcionamiento de la línea de crédito internacional y detalló las gestiones que se vienen realizando para evitar contratiempos en el calendario de vacunación del 2027.

Deuda de Salud por vacunas: el saldo de US$ 20 millones con el Fondo de la OPS

Ante las especulaciones que sitúan la deuda en torno a los G. 178.000 millones, equivalentes a unos US$ 27,8 millones al tipo de cambio del día, el titular del PAI desmintió esa cifra y precisó que el compromiso pendiente es menor. Admitió sin embargo, la existencia del atraso con el organismo internacional de una cifra que podría llegar al monto especulado si se suma la provisión de dosis del 2027 y, no se pagan los retrasos.

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“La deuda existe, hay que reconocer que hay una deuda por pago de vacunas. Está en torno a unos US$ 20 millones”, dijo. Cousirat reconoció que la cifra aumentará “si se suma el pasivo acumulado con el costo proyectado de los lotes de vacunas que el país debe adquirir y recibir durante el ejercicio fiscal 2027″.

No obstante, el director del PAI contextualizó este saldo pendiente dentro de la mecánica habitual de financiamiento que utiliza Paraguay para inmunizar a su población. “El país cuenta con una línea de crédito total de US$ 25 millones, unos G. 160.000 millones por año, habilitada a través del Fondo Rotatorio de la OPS. Este mecanismo permite a los Estados miembros adquirir biológicos a precios preferenciales mediante compras consolidadas a gran escala”, detalló.

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El director del PAI agregó: “A medida que se va pagando esa línea de crédito, se van colocando nuevas órdenes de compra; entonces es un ciclo en el que la deuda nunca queda en cero. Es un proceso constante”.

Baja ejecución en Salud: apuntan a caída recaudatoria de la DNIT y falta de caja

Consultado sobre las razones por las cuales no se honraron en tiempo y forma estos compromisos, Cousirat apuntó directamente a la disponibilidad de caja del Estado y a la caída en la recaudación tributaria. “El problema real quizás está en la disponibilidad que tenga, por la baja recaudación que hoy tiene la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), y eso impacta en la disponibilidad de los recursos y atrasa el pago a todos los proveedores”, señaló.

Cousirat afirmó que esta situación se refleja en los números de ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud, que muestran un desempeño sumamente bajo. El propio director del PAI reconoció que, tomando como referencia el comportamiento financiero del ejercicio anterior, la ejecución global de la cartera sanitaria se ubica apenas en torno al 50%.

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“Eso no es porque no tengamos presupuesto en el papel; vos podés tener la plata en el papel, pero no tener el plan de caja, no tener liquidez, no tener el efectivo. De eso depende hoy la ejecución presupuestaria”, enfatizó Cousirat, dejando en evidencia la brecha crítica entre las asignaciones aprobadas en el Presupuesto General de la Nación (PGN) y los desembolsos reales autorizados por el Ministerio de Economía. Resaltó, de ese modo, que aunque las vacunas cuentan con fuente de financiamiento asignada, la ausencia de efectivo impide cancelar las facturas vencidas con la OPS.

Plan de pagos con Economía: buscan liberar crédito de vacunas antes de 2027

Para destrabar esta situación, el Ministerio de Salud mantuvo reuniones clave con representantes de la OPS y con autoridades del Ministerio de Economía, en los últimos dos días.

El director del PAI explicó que el objetivo de estas negociaciones es establecer un cronograma de desembolsos urgentes durante lo que resta de noviembre y el mes de diciembre. De acuerdo con Cousirat, cada pago que efectúa el Estado paraguayo se imputa automáticamente a las facturas más antiguas, lo que permite ir liberando el cupo crediticio para habilitar nuevas órdenes de compra, garantizando la provisión de vacunas anual.

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“Trabajar en el plan de pago es lo importante; ver los pagos que vamos a hacer en lo que queda de noviembre y diciembre y, justamente, garantizar con eso la colocación de nuevas vacunas que tienen que llegar para el inicio del 2027”, explicó Cousirat.

Sin embargo, el director del PAI admitió que el Ministerio de Salud no tiene todavía certeza sobre la periodicidad exacta de estos pagos —si serán mensuales o en un solo desembolso antes de fin de año—, ya que todo queda supeditado a la disponibilidad de caja que autorice el Ministerio de Economía. “La promesa que tenemos es que vamos a tener pagos en lo que queda del año, entonces ya depende también de cómo ellos tengan la liquidez en el plan de caja”, puntualizó.

El director del PAI agregó: “Sabemos que enero y febrero siempre son meses complicados para el inicio de un ejercicio fiscal”, resaltando que si el país no logra liberar su línea de crédito en las próximas semanas, corre el riesgo de enfrentar trabas administrativas y financieras en los primeros meses del 2027, justo cuando se deben concretar los embarques críticos para las campañas estacionales.

Vacunas para invierno 2027: Salud garantiza dosis contra influenza y virus VRS

A pesar del delicado equilibrio financiero y de la dependencia absoluta de los desembolsos del Ministerio de Economía, Cousirat fue enfático al asegurar que los pagos serán realizados y que la población no sufrirá la falta de biológicos. “Hoy tenemos vacunas garantizadas, no tenemos riesgo de desabastecimiento de ninguna vacuna”, aseguró.

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Entre las vacunas de temporada que deben arribar al país durante el primer trimestre del año para el inicio de la campaña de invierno destacó la vacuna contra la influenza y el anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial respiratorio (VRS), insumos fundamentales para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones en niños pequeños y grupos vulnerables durante los meses fríos.

Esquema de vacunación en Paraguay: las 24 dosis e inmunoglobulinas del PAI

El Programa Ampliado de Inmunizaciones de Paraguay adquiere anualmente más de 4 millones de dosis de vacunas e insumos biológicos para cubrir el esquema regular de vacunación en todo el territorio nacional.

Según detalló el licenciado Cousirat, casi la totalidad de estas compras se canaliza a través del Fondo Rotatorio de la OPS, lo que permite acceder a precios regulados y estándares internacionales de calidad. La única vacuna que permanece fuera de este mecanismo es la dosis contra el Covid-19, cuya adquisición continúa rigiéndose por un contrato bilateral suscrito en 2021.

El director del PAI precisó que en total, el esquema nacional abarca 24 tipos de productos inmunobiológicos que se distribuyen de forma gratuita en los servicios de salud pública:

20 tipos de vacunas: incluidas en el esquema regular de inmunización entre las que se encuentran las dosis pediátricas, de refuerzo, la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el incluidas en el esquema regular de inmunización entre las que se encuentran las dosis pediátricas, de refuerzo, la vacuna contra la influenza y la vacuna contra el dengue

4 tipos de inmunoglobulinas: sueros y biológicos específicos utilizados para tratamientos de urgencia y profilaxis posexposición, destinados a casos como mordeduras o exposición a animales con rabia (inmunoglobulina antirrábica); accidentes o exposición de riesgo en pacientes susceptibles a la hepatitis B; heridas de riesgo en pacientes sin esquema completo contra el tétanos (inmunoglobulina antitetánica) y similares.

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Si bien desde el Ministerio de Salud, liderado por Isaías Fretes como ministro, descarta un desabastecimiento inmediato de vacunas, el margen para sostener el ritmo de compras y evitar cuellos de botella al inicio del próximo ejercicio fiscal, pasa directamente por la respuesta financiera que brinde en las próximas semanas el Ministerio de Economía.