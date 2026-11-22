Con el cierre del año litúrgico en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo y en coincidencia con el Día Nacional del Laico y el Año Pastoral del Bien Común (2026–2028), el cardenal Adalberto Martínez Flores dedicó buena parte de su mensaje del 21 de noviembre de 2026 a examinar el impacto de la resolución bancaria de Ueno Bank dispuesta a principios de mes. Según describió, la medida comunicada el 3 de noviembre desencadenó un “tsunami financiero” seguido de una sacudida política y social.

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El purpurado articuló su prédica en torno al lema del Año del Bien Común —“Denles ustedes mismos de comer” (Mt 14,16)— para advertir que el interés colectivo ha sido golpeado por “ambiciones desmedidas” de tipo personal, corporativo y político, que colocaron el beneficio de unos pocos por encima de los derechos y necesidades de la sociedad.

La sacudida bancaria y la crítica a los “malos pastores”

Martínez Flores señaló que el cierre repentino de la entidad financiera dejó a miles de ahorristas en la incertidumbre mientras continúa el proceso para recuperar depósitos, al tiempo que provocó pérdidas de empleo y dejó a numerosas familias sin ingresos estables para sostener sus hogares.

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Para leer esos hechos, recurrió a imágenes bíblicas sobre los malos pastores que se sirven a sí mismos sin cuidar el rebaño (Ez 34,2-3), el asalariado que huye ante el lobo (Jn 10,12-13) y la advertencia sobre “lobos feroces” (Hch 20,29).

Bajo esa clave, preguntó cuántas “ovejas” quedaron esquiladas, arrebatadas o dispersas por una “ambición voraz”, societaria o personal, y recalcó que el bien común no es un botín apropiable por ninguna empresa, partido, sector económico ni grupo privilegiado.

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Reparación integral y exigencias al Estado

En el plano de las responsabilidades públicas, el cardenal instó a las instituciones y mecanismos competentes del Estado a buscar respuestas concretas para quienes perdieron su empleo, promoviendo su reinserción laboral, la recuperación de puestos o una reparación justa, y recordando que el salario retenido o la pérdida injusta del sustento familiar “claman ante Dios”.

Sin embargo, advirtió que la respuesta no puede reducirse al plano económico. A su juicio, los hechos generaron daños laborales, familiares, psicológicos, morales y sociales. Entre ellos, citó a la angustia, inseguridad, pérdida de confianza y el derrumbe de proyectos construidos durante años. Debido a eso, reclamó una “reparación integral” que reconozca esas heridas y acompañe la recuperación de las personas.

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Nuevo pacto social asumiendo responsabilidades

Frente al clima de tensión, Martínez Flores convocó a una “gran concertación nacional y un nuevo pacto social” fundado en la verdad, la justicia, la transparencia, la solidaridad y el bien común. Planteó que la convocatoria debe incluir al oficialismo, la oposición, la disidencia, ciudadanos sin afiliación partidaria, trabajadores, empresarios, organizaciones sociales y comunidades de fe.

Al mismo tiempo, trazó límites precisos sobre el alcance de ese diálogo. En ese sentido, pidió romper esquemas rígidos que transforman la legítima oposición en enfrentamiento permanente o la diferencia de ideas en enemistad, sin exigir silenciar discrepancias.

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Sostuvo que dialogar no significa ocultar responsabilidades ni dilatar soluciones indefinidamente, sino esclarecer la verdad, hacer justicia, reparar el daño y reconstruir la confianza. También vinculó la crisis bancaria con otras realidades de vulnerabilidad mencionadas en el texto, como familias en pobreza, carencias educativas en niños y jóvenes y personas desalojadas de sus tierras.

En el cierre, invitó a los fieles a examinar su coherencia bautismal y a traducir el canto inicial en compromiso concreto, justicia y solidaridad cotidiana.