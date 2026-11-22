El economista y ex ministro de Hacienda Dionisio Borda, se refirió a las serias consecuencias que acarrean al país el escandaloso caso del Ueno bank, las deficiencias de los reguladores que fueron expuestas a la luz, así como los efectos que se seguirán expandiendo en distintas esferas. Somos testigos del mayor desfalco de la nuestra historia, perpetrado por el propio presidente de la República y sus colaboradores", afirmó.

Borda mencionó que la irrupción de Ueno Bank, con una fuerte apuesta por la tecnología digital, sorprendió al sistema financiero y atrajo a un gran número de clientes. Añadió que esto permitió al banco ampliar rápidamente el acceso a servicios financieros, aunque para muchos usuarios, esa experiencia terminó con restricciones para acceder a su dinero. Destacó que los reintegros en las compras con tarjetas de crédito fueron uno de los principales atractivos del banco y llevaron a otras entidades a ofrecer promociones similares, aunque de menor alcance.

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Sorprendió colocación en mercado internacional

Según Borda, Ueno Bank también sorprendió al colocar bonos por US$ 350 millones en el mercado internacional. Resultaba llamativo, para el economista, que una entidad con apenas tres años de operación como banco en el mercado local consiguiera colocar una emisión de esa magnitud. El caso plantea una pregunta sobre la calidad de la información disponible en ese momento: ¿qué podían saber los inversionistas sobre los riesgos que asumían?, cuestionó.

Borda se refirió también al nivel de la capitalización con fondos públicos del Estado y del Instituto de Previsión Social (IPS). Alertó que más allá de los montos permitidos por la institución que si bien sorprenden, aun no se puede medir sus efectos.

Mencionó que el IPS en plena crisis siguió depositando en Ueno, llegando al final con una deuda de US$ 516 millones.

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Supervisión del BCP ha sido muy débil

El economista indicó que abiertamente la supervisión del Banco Central del Paraguay (BCP) ha sido muy débil, prácticamente dejo andar al banco Ueno sin control. “Lógicamente era una crónica de una quiebra anunciada” afirmó.

Además, sostuvo que la renuncia de un miembro del directorio del BCP faltando un año para su retiro (Carmen Marín) con un informe al directorio y la denuncia de un funcionario de la Super Intendencia del Banco (Fernando Rivarola) fueron la luz visible de un banco en quiebra.

Borda añadió que la resolución del banco se precipitó por la disputa política del partido de gobierno, ya que el 2 de noviembre, Pedro Alliana anunció que ponía en pausa su precandidatura presidencial y aludió a la situación del banco y ese mismo día, el directorio del BCP dispuso el inicio del procedimiento de resolución.

Según el Banco Central, los ajustes a los estados financieros redujeron uno de los índices de solvencia al 5,56 %, por debajo de la mitad del mínimo exigido del 12 %. La revisión también identificó operaciones con empresas vinculadas y deficiencias en la documentación. “Cuando el crédito crece más rápido que los controles, se concentra en pocos deudores y el deterioro de la cartera se reconoce tarde, las consecuencias alcanzan a ahorristas, micro y pequeñas empresas y trabajadores”, refirió el ex ministro de Hacienda.

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El caso Ueno constituye un grave golpe a la institucionalidad paraguaya.

Borda precisó que todavía se están valorando los activos y verificando las obligaciones del banco, por lo que el perjuicio definitivo está por determinarse. “Somos testigo del mayor desfalco en la historia, perpetrado por el propio presidente de la República y sus colaboradores con consecuencias lamentables para la sociedad en términos de trabajo, perjuicios a las personas y a las instituciones”, lamentó.

A juicio de Broda, una supervisión más temprana y una actuación más diligente del Ministerio Público habrían podido limitar los daños. No obstante, advirtió que la confianza en el BCP y en las demás instituciones del Estado tardará en recuperarse. “Para empezar a restablecerla, la ciudadanía necesita saber qué decisiones se tomaron, quiénes las autorizaron y cuánto dinero podrá recuperarse”, apuntó.

Deterioro de la reputación financiera internacional

En el plano internacional, el ex ministro de Hacienda advirtió que la crisis del Ueno bank puede deteriorar la reputación financiera del Paraguay. Explicó que, si aumenta la percepción de riesgo, podrían encarecerse las próximas emisiones de bonos soberanos, una fuente importante de financiamiento del Presupuesto General de la Nación. En estas condiciones también podría resultar más difícil atraer inversión extranjera directa.

Borda señaló que el nuevo gobierno ya debilitado y con pocos cambios enfrenta además una acumulación de problemas como el déficit fiscal, el crecimiento de la deuda, retrasos en honrar deudas internas con empresas privadas y un cumulo de demás sociales de sectores de la salud, educación, transportes públicos, que atosigaran al presidente de la República en los 20 meses de gobierno.

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No se avizora una hoja de ruta

En su percepción, no se avizora una hoja de ruta que ataque los problemas fundamentales y que es probable que el país vuelva a enfrentar una situación parecida a la crisis del 2003 con un descreimiento en el Estado y con consecuencias expansivas de daños a varios sectores de la crisis del 2026.

El economista advirtió también que recuperar la confianza tomará su tiempo. No obstante, refirió que confía en que la gente luchará por un nuevo modelo libre de intereses particulares y que ponga en el centro el bien común.

Según Borda, el nuevo gobierno enfrenta, además, una acumulación de problemas: como el déficit fiscal, el crecimiento de la deuda pública, los atrasos en los pagos a proveedores del Estado y las demandas pendientes en salud, educación y transporte público.

“En los meses que le quedan de mandato, el presidente de la República deberá atender esas urgencias con un gobierno debilitado y sin una hoja de ruta clara”, señaló. Además recordió que la experiencia de 2003 nos recuerda cuánto cuesta gobernar cuando la ciudadanía pierde la confianza en sus instituciones.