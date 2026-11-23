Caacupé se prepara para el inicio de la festividad religiosa más importante del país, la dedicada a la patrona del Paraguay, la Virgen de Caacupé. Entre las manifestaciones tradicionales que acompañarán la festividad se encuentra la Peregrinación de la Asociación de Jinetes del Paraguay.

Cada año, la actividad denominada “Cabalgata de la Fe” reúne a agrupaciones de jinetes y amazonas de distintos puntos del país. En este 2026 se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre, a partir de las 11:00.

La concentración se realizará desde el Kurusu Peregrino, desde donde partirán rumbo a la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, según información de la organización.

El recorrido será una oportunidad para que los participantes compartan su fe y rindan homenaje a la Virgen a través de esta tradicional peregrinación.

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Esta actividad también busca mantener vivas las tradiciones del campo y fortalecer el vínculo de las agrupaciones de jinetes con una de las celebraciones religiosas más importantes del país. A la llegada al santuario, acostumbran entregar productos agrícolas y víveres como ofrenda a la Virgen y para donar a personas de escasos recursos económicos.

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El novenario en honor a la Virgen de Caacupé comenzará el sábado 28 de noviembre y se extenderá hasta el 6 de diciembre, como preparación para la fiesta central del 8 de diciembre. La solemne víspera será el 7 de diciembre, fecha en la que se prevé una serie de actividades y varias misas.

Durante estas jornadas, miles de fieles de diferentes puntos del territorio nacional llegan a la Basílica para agradecer, cumplir promesas y renovar su fe al pie del altar de la Virgen de Caacupé.

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