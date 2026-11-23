En una sesión extraordinaria el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), liderado por Derlis León, trató y aprobó esta mañana, una serie de puntos impulsados por la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Dirección Operativa de Contrataciones con el objetivo de cumplir con los plazos administrativos del cierre de año.

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La jornada combinó adendas contractuales, informes finales de evaluación de ofertas y aclaraciones o modificaciones de pliegos licitatorios, en un contexto marcado por las constantes denuncias de los asegurados ante la falta de medicamentos, insumos hospitalarios y demoras o dificultades en la atención médica.

¿Qué medicamentos e insumos urgentes aprobó el Consejo del IPS?

Durante el tratamiento de los puntos del orden del día y un punto complementario, se registraron aprobaciones vinculadas tanto a la ejecución directa de contratos como a la continuidad de procesos licitatorios en curso:

Adendas a contratos vigentes: Se autorizó la elaboración y suscripción de adendas para extender o ajustar contratos en áreas sensibles: insumos para el servicio de anestesia; reactivos e insumos de laboratorio y, medicamentos biológicos (inmunoglobulina) para terapia intensiva pediátrica.

Informes finales de evaluación: Se aprobaron evaluaciones de ofertas para el mantenimiento preventivo y correctivo (con y sin provisión de repuestos a necesidad) de ecógrafos y de equipos biomédicos, además de la adquisición de reactivos e insumos con equipos en comodato para el laboratorio del Hospital Regional de Pilar, donde se destacó una oferta única con un 15 % por debajo del precio referencial.

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Aclaraciones y modificaciones a pliegos: Se aprobaron aclaraciones y, en ciertos casos, modificaciones parciales a bases y condiciones de llamados en trámite, abarcando equipos odontológicos (LPN-SB125), alimentos para la sección cocina del Hospital Central (LPN-7626), sistemas de ultrasonografía médica para el área central (LPN-1125), equipos de fisioterapia (LPN-5125) y equipos de vitrectomía para el Hospital Central (LPN-8126).

Lo más urgente y necesario para la atención en IPS

Aunque todos los puntos buscan ordenar la cadena de abastecimiento y el mantenimiento del parque tecnológico, su impacto en el corto plazo es desigual. Lo más urgente y necesario recae en aquellos ítems que sostienen de manera inmediata la vida, la atención crítica y el diagnóstico o tratamiento cotidiano de los pacientes:

Inmunoglobulina para terapia intensiva pediátrica: Al tratarse de un medicamento biológico de adquisición urgente destinado a pacientes pediátricos en terapia intensiva, su disponibilidad resulta crítica e impostergable para evitar interrupciones en tratamientos de alta complejidad. Insumos de anestesia y reactivos/insumos de laboratorio: Los insumos anestésicos son indispensables para cirugías y procedimientos, mientras que los reactivos e insumos de laboratorio condicionan los análisis clínicos necesarios para diagnosticar y dar seguimiento a los pacientes. Mantenimiento de equipos críticos y alimentos en el Hospital Central: Mantener operativos los equipos biomédicos y los ecógrafos evita que la falta de soporte técnico o repuestos paralice servicios esenciales, al igual que asegurar la provisión de alimentos para la cocina del Hospital Central sostiene la internación diaria.

En contraste, las aclaraciones y modificaciones parciales de pliegos son pasos administrativos necesarios para destrabar y transparentar licitaciones en curso, pero su efecto tangible en los hospitales y consultorios no es inmediato, ya que dependen de la culminación de las etapas posteriores de cada convocatoria.

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El contraste con los reclamos cotidianos de los asegurados del IPS

Las decisiones adoptadas en la sesión extraordinaria se producen mientras los asegurados del IPS mantienen reclamos constantes por carencias que golpean el día a día en los servicios del seguro social: la falta de medicamentos, la escasez de insumos básicos y las dificultades en la atención médica.

Para los usuarios que acuden a los centros asistenciales, el debate administrativo sobre adendas, pliegos o informes de evaluación adquiere sentido únicamente si se traduce en estantes abastecidos, estudios oportunos y consultas o procedimientos sin demoras. El desafío de la administración radica en que estas aprobaciones —en especial las de mayor urgencia clínica— aceleren su ejecución real y reduzcan la brecha entre las resoluciones del Consejo y la experiencia cotidiana de quienes aportan al sistema.