Diez días después de que trascendiera que el Instituto de Previsión Social (IPS) tiene más de US$ 516 millones atrapados en el intervenido Ueno Bank, se dio a conocer el desglose oficial de las colocaciones, dejando bajo una lupa crítica a uno de los rubros más vulnerables de toda la cartera: los bonos.

Aunque en términos nominales representan una porción menor frente a los depósitos a plazo y las cuentas operativas, los G. 253.013.698.630 (US$ 42.410.975,07) invertidos en bonos de Ueno Bank encarnan el peligro más directo de pérdida patrimonial para el seguro social.

Los detalles de las inversiones realizadas por IPS en Ueno Bank, permite dimensionar cómo se distribuyó la exposición global de G. 3.080.595.567.466 igual a US$ 516.379.399,69 en la entidad bancaria del Grupo Vázquez sometida a resolución por el Banco Central del Paraguay (BCP).

Desglose de los fondos del IPS en Ueno Bank: el peso de los bonos

El registro consolidado de los fondos del IPS comprometidos en Ueno Bank muestra que los US$ 516.379.399,69 se reparten entre tres grandes categorías de instrumentos financieros:

Bonos: Suman G. 253.013.698.630 , lo que equivale a US$ 42.410.975,07 , representando el 8,21 % del total atrapado en la entidad. Es el componente de menor volumen porcentual dentro del desglose, pero el que se encuentra en mayor peligro por eventuales pérdidas definitivas durante un proceso de resolución bancaria.

Certificados de Depósito de Ahorro (CDA): Concentran la mayor parte del dinero inmovilizado, con G. 1.770.710.450.521 , equivalentes a US$ 296.812.216,80 , lo que supone el 57,48 % del monto total retenido.

Ahorro a la vista y cuenta corriente: Reúnen G. 1.056.871.418.315, es decir, US$ 177.156.207,81, equivalentes al 34,31 % de los fondos bloqueados del IPS y, una cifra que corresponde a liquidez operativa destinada a los movimientos cotidianos del ente.

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En conjunto, estos tres rubros completan los US$ 516.379.399,69 que hoy mantienen en alerta a los aportantes y jubilados del seguro social.

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¿Por qué los bonos del IPS en Ueno Bank son los fondos que se pueden perder?

A diferencia de un depósito ordinario, existen varias razones concretas por las cuales los US$ 42.410.975,07 colocados en bonos enfrentan un riesgo real de pérdida parcial o total:

Subordinación y prelación de cobro: En los procesos de resolución, reestructuración o liquidación de entidades financieras, los tenedores de deuda o de ciertos bonos —especialmente si son subordinados o no cuentan con garantías específicas preferentes— suelen ubicarse por detrás de otros acreedores privilegiados o de la prelación que el régimen legal asigne a distintos pasivos. Si el valor recuperable de los activos no alcanza para cubrir todas las obligaciones, los bonos son los primeros en absorber el golpe mediante postergaciones indefinidas o impagos.

Deterioro de la solvencia del emisor: Un bono vale lo que vale la capacidad real de pago del emisor. Al haberse dispuesto la resolución de Ueno Bank tras el deterioro de su situación financiera, el precio de mercado y el valor de recuperación de sus emisiones de deuda caen drásticamente. Convertir esos títulos en efectivo exige un mercado secundario líquido o activos suficientes respaldando la emisión, algo que se vuelve crítico cuando el emisor está intervenido.

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Riesgo de mercado y falta de liquidez inmediata: A diferencia de una cuenta a la vista pensada para disponibilidad diaria, un bono está atado a plazos y condiciones de emisión. En un escenario de intervención bancaria, intentar liquidar anticipadamente títulos emitidos por la misma entidad en crisis implica fuertes descuentos y la imposibilidad de realizarlos hasta que se defina el destino de los activos y pasivos del banco.

Búsqueda de mayor rendimiento a cambio de mayor riesgo: En el mercado financiero, los instrumentos que pagan una tasa más alta que los depósitos tradicionales suelen compensar un riesgo mayor. Que el IPS haya acudido a bonos de Ueno Bank bajo el argumento de obtener mejores rendimientos deja en evidencia que se asumió un riesgo crediticio que hoy cobra factura debido a que el emisor atraviesa un proceso de resolución.

IPS asegura plena colaboración con la Fiscalía

El director jurídico del IPS, Enrique Galeano, aseguró que la institución colabora plenamente con la investigación del Ministerio Público, que esta tarde realizó allanamientos simultáneos en la Caja Central (Constitución c/ Herrera) y en la Dirección de Inversiones, ubicada en el edificio Renta Palma (Palma c/ Colón). El procedimiento fiscal se realizó para indagar sobre el dinero colocado en Ueno Bank dentro de la causa que investiga al expresidente Santiago Peña, actualmente preso en Viñas Cue.

Galeano afirmó que las operaciones financieras surgieron de concursos y licitaciones documentadas, bajo criterios de diversificación en el sistema y asesoramiento de un comité técnico de inversiones. Sostuvo que “no hubo manipulación normativa” y que las decisiones se tomaron con base en informes técnicos y datos públicos del BCP y calificadoras de riesgo.

Respecto a eventuales responsabilidades penales de anteriores autoridades, tal como el expresidente del IPS Jorge Brítez -quien se encuentra imputado por lesión de confianza en una causa vinculada a presuntas irregularidades en la contratación y adendas para la instalación de quirófanos modulares- el director jurídico indicó que corresponde a la Fiscalía y a la Justicia determinar culpabilidades.

Admitió, sin embargo, que una información o “calificación incorrecta pudo derivar en decisiones equivocadas”. Galeano negó que el IPS supiera de una eventual insolvencia de Ueno Bank, dejando claro que confiaban en los informes oficiales del BCP al igual que otros depositantes.