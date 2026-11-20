Mientras autoridades del IPS tratan de recuperar el dinero tanto en depósitos como en bonos que se encontraban en Ueno Bank, los pacientes siguen enfrentando las precariedades. Nuevamente escasean los medicamentos para los asegurados. Durante la mañana, el panorama en el área de farmacia y en los pasillos era de resignación de las pocas personas que se acercaron a verificar si había en stock lo que necesitaban.

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Entre quienes se acercaron a reclamar ante un equipo de ABC TV, estuvo Catalino Silva, un aportante que retira habitualmente en IPS Central y advirtió que en varias ocasiones no encuentra los fármacos que necesita. Según relató, lleva seis meses sin poder retirar medicación como telmisartán de 80 miligramos y anticoagulantes.

El asegurado relató que vive una situación similar con su madre, asegurada en Horqueta. Allí también se presenta un escenario crítico y cuestionó la falta de resultados concretos tras las visitas de autoridades.

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Silva también apuntó contra la imposibilidad de compensar sus aportes mensuales que promedian unos Gs. 500.000 mensuales, en farmacias privadas ya que el seguro social no dispone del medicamento, además de señalar deficiencias edilicias y de mantenimiento, como baños sin tapa y pérdidas de agua.

Consultado sobre los más de 500 millones de dólares del IPS retenidos en Ueno Bank, el asegurado calificó la situación como una “joda total”, exigió que los responsables rindan cuentas ante las autoridades y reclamo sanciones penales para quienes resulten involucrados por el perjuicio causado a los asegurados.

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Más reclamos

Otros pacientes sumaron matices sobre la situación farmacéutica. Alfonso González, expresó su malestar por la falta de fármacos para la presión arterial y la diabetes y sostuvo que los usuarios llevan tiempo padeciendo estas carencias; al ser consultado sobre los fondos retenidos, prefirió no emitir opinión por no contar con elementos para juzgar el caso.

Por su parte, Francisca Franco de González coincidió en que la escasez de medicamentos es el principal problema que enfrentan junto a su esposo, ya que al no haber disponibilidad en el IPS deben adquirir metformina que en establecimientos privados ronda los 30.000 guaraníes y telmisartán que está por los 160.000 guaraníes, un gasto mensual que supera los 300.000 guaraníes al sumar ambas dosis.

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A pesar de la situación, la mujer destacó la atención del equipo humano y el cuidado de los médicos.