La delicada situación financiera del Instituto de Previsión Social (IPS) volvió a quedar expuesta esta mañana durante la sesión del Consejo de Administración liderada por el presidente de la institución, el doctor Derlis León.

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Durante la reunión, una solicitud directa realizada por el doctor Jimmy Jiménez, consejero representante del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), sobre el estado de las cuentas del Fondo de Salud y Maternidad, puso sobre la mesa una cifra que resume la magnitud de la crisis acumulada en el área sanitaria: el IPS arrastra una deuda estimada en torno a los US$ 1.300 millones.

En la sesión, se dejó al descubierto una carencia crítica dentro de la propia estructura administrativa de la previsional, debido a que las autoridades reconocieron que cuentan con muy pocos datos precisos sobre la composición real de ese pasivo como para proyectar soluciones de fondo.

IPS: Consejo pide informe detallado de deuda de unos US$ 1.300 millones

Frente a ese escenario, se solicitó formalmente a la Gerencia Administrativa y Financiera -a cargo de Gladyz Vera- un informe completo y discriminado de la deuda para la próxima sesión, detallando a quiénes se debe, cuánto corresponde a entidades bancarias, a qué bancos específicos y qué montos se adeudan a los distintos proveedores.

El pedido, busca responder preguntas elementales que, por la magnitud del monto involucrado, resultan urgentes para la transparencia institucional. El doctor Jiménez resaltó que es imperativo que los miembros del Consejo de Administración dispongan, en la próxima sesión, de un panorama claro que permita elaborar a futuro una propuesta viable para cancelar las obligaciones y reiniciar un proceso ordenado que garantice la sostenibilidad del fondo en los próximos años.

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“De tal forma también a que nosotros tengamos una idea de cómo en el futuro podemos hacer una propuesta de cómo cancelar las deudas y cómo reiniciar un nuevo proceso para buscar alguna solución de esa deuda que tenemos”, expresó Jiménez sobre la importancia del informe.

Cuentas en rojo y farmacias vacías en IPS

La crisis financiera del IPS golpea de forma directa y cotidiana a miles de asegurados y jubilados en hospitales, consultorios y farmacias. Durante las últimas semanas y meses, los reclamos de los aportantes se han centrado en el desabastecimiento sostenido de fármacos indispensables —en especial para patologías crónicas, oncológicas y de alta complejidad—, así como en la falta de insumos básicos.

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A este panorama se agregan las demoras prolongadas en turnos para atención médica y estudios de diagnóstico, las reprogramaciones reiteradas y las denuncias de maltrato en situaciones de extrema vulnerabilidad sanitaria.