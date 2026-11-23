Mientras Caacupé se prepara para recibir a miles de peregrinos por la festividad de la Virgen de los Milagros, un particular emprendimiento se llena de imágenes, cabellos donados y conmovedoras historias de fe. Se trata de “Lili Spa”, ubicado en el barrio Centro de Caacupé, un espacio donde la Virgencita Azul recibe cuidados especiales para lucir hermosa y radiante en su día.

La iniciativa combina devoción, cariño y dedicación, convirtiéndose en un lugar muy especial para quienes desean rendir homenaje a la Virgen serrana a través de pequeños gestos de amor.

La iniciativa está a cargo de Lilian Fariña, quien desde hace varios años dedica su tiempo y cariño a embellecer las imágenes de la Madre de todos. Hasta su pequeño spa llegan figuras de distintos tamaños y procedencias, cada una con una historia particular: promesas cumplidas, pedidos de salud, agradecimientos por favores recibidos y expresiones de amor hacia la protectora espiritual del Paraguay.

El trabajo requiere paciencia y dedicación. Las imágenes reciben un tratamiento especial: se les lava y peina el cabello, se arreglan sus vestimentas y se renuevan los detalles para que regresen relucientes a sus hogares.

Uno de los aspectos más emotivos de esta labor es la donación de cabello que realizan los propios promeseros. Algunas personas incluso se cortan su propia cabellera para ofrecerla a la Virgencita como muestra de agradecimiento o cumplimiento de una promesa.

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“La mayoría de estas imágenes vienen con el cabello donado por los mismos promeseros. Algunas personas cortan su propio pelo para ofrecérselo a la Virgencita. Eso siempre me emociona”, cuenta Lilian.

Cada mechón de cabello, cada cinta y cada velo renovado tienen un significado especial. Para los devotos, no se trata simplemente de embellecer una imagen, sino de expresar su gratitud por las bendiciones recibidas y renovar sus esperanzas ante la Madre Santísima.

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Una labor que nace de la fe

Lilian explica que realiza esta tarea como agradecimiento por las bendiciones recibidas. Para ella, cuidar cada imagen también es una forma de oración y de acompañar las historias personales de quienes confían en sus manos.

“Yo siento que cada persona deja acá un pedacito de su historia. Y la Virgencita escucha todo”, expresa emocionada.

La devoción hacia la Virgencita Azul se mantiene viva en miles de hogares paraguayos. Incluso en los momentos más difíciles, muchos encuentran consuelo y fortaleza en su protección. Como dicen los propios promeseros: “Los momentos duros se hacen más llevaderos con la ayuda de Dios y de nuestra Madre Santísima”, puntualizó Lilian Fariña.

Así, mientras se acerca el inicio del novenario, el próximo 28 de noviembre, “Lili Spa” vive una intensa temporada de trabajo. Cada imagen que sale de este lugar lleva mucho más que un cabello renovado o una vestimenta arreglada: lleva consigo una historia de amor, gratitud y una fe que se renueva cada 8 de diciembre.

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