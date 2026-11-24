El servicio de Neonatología del Hospital Distrital de San Estanislao funciona en una pequeña e improvisada sala de contingencia, donde apenas caben dos incubadoras para los casos de urgencia.

La clausura de la sala de Neonatología del nosocomio se produjo en agosto de 2025 y su rehabilitación estaba prevista para noviembre del mismo año. Sin embargo, las obras de mejora que se habían iniciado quedaron paralizadas, presuntamente por falta de recursos.

Desde ese momento, la directora del hospital, Dra. Zulma Cabrera, junto con su equipo de gestión, viene insistiendo ante los jefes inmediatos del Ministerio de Salud para que se complete la obra, con el objetivo de rehabilitar el servicio lo antes posible y, de esa manera, evitar el traslado de los recién nacidos a otro centro asistencial para recibir atención médica.

La Dra. Vanesa Coronel, jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Distrital de Santaní, manifestó que, desde el cierre de este recinto, con la promesa de contar con un espacio más amplio y equipado, ya se produjeron situaciones de emergencia con los bebés que nacen con algún problema de salud y necesitan un tratamiento especial.

En casos de emergencia los recién nacidos son derivados

Como el Hospital de Santaní no dispone de espacio suficiente para este servicio, se ven obligados a trasladar a los recién nacidos a otros centros asistenciales, como el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray o a Asunción, para que reciban los cuidados que requieren. Reconoció que, si se dispusiera de un espacio adecuado en Santaní, no habría necesidad de enviarlos a otro nosocomio y también se evitarían los costos de los traslados, subrayó.

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Pidió que terminen las obras de ampliación

Claudia Fernández se encuentra acompañando a su recién hijo recién nacido. Habló de la difícil situación que afecta al área de Neonatología, que desde hace más de un año funciona en condiciones muy precarias debido a la clausura del lugar donde funcionaba.

Pidió auxilio de las autoridades del Ministerio de Salud para que prioricen la rehabilitación del recinto, que permanece cerrado por las obras inconclusas.

Directora afirmó que están insistiendo ante el Ministerio

La directora de la institución, Dra. Zulma Cabrera, indicó que están insistiendo, junto con el director de la Segunda Región Sanitaria, Dr. Darío Soria, ante las autoridades del Ministerio de Salud para conseguir la culminación de la obra y la rehabilitación del servicio.