En la mañana de este este martes, trabajadores de la Municipalidad de Fernando de la Mora se apostaron en el lugar denunciando acumulación de atrasos en el pago de sus salarios apuntando directamente a la gestión del exintendente Alcides Riveros.

En comunicación con ABC Color, Norberto Méndez, secretario general y vocero de los manifestantes, señaló que tuvieron que adoptar esta medida de fuerza ante la asunción del nuevo intendente Luis Franco para exigir la regularización en los pagos de sus haberes.

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“No estamos cobrando desde julio, muchos compañeros, incluso enfermos. Alcides Riveros Candia dejó la municipalidad inutilizada, arruinada, aniquilada, con una deuda de 95.000 millones”, denunció el gremialista.

“Algunos no cobran salario desde julio”

Para Méndez, el exintendente Alcides Riveros -tras asumir la presidencia del Partido Liberal Radical Autentico (PLRA)- dejó una municipalidad quebrada, situación que afecta a unos 1.200 funcionarios que trabajan para la comuna.

“Acá hay más o menos 1200 funcionarios total y de diferentes formas, le llaman “grupito”, a ese le pagan. Hay alguno que hace desde julio que no cobran luego nada", reclamó.

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En este sentido, aseveró que muchos de ellos están en medio de tratamientos médicos que han interrumpido debido a la falta de pago de sus salarios y exigen la pronta respuesta de parte del actual intendente Luis Franco.

Funcionarios recibirían el pago de un mes de salario

Desde la intendencia encabezada por Luis Franco adelantan que pagarán al menos un mes de los pagos atrasados. Sin embargo, ante la gran demanda en los costos anuncian la reducción del plantel de funcionarios para disminuir gastos.

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Méndez asegura que situación los desconcierta; no obstante, confían en la administración del nuevo intendente ante el escenario de inestabilidad en la que se encuentra actualmente la Municipalidad.

“Nosotros tenemos esperanza en Luis Fernando, tiene buena predisposición de trabajo. Pero lo que dejó Alcides Riveros, no creemos, hasta hoy pareciera un misterio para nosotros”, finalizó.