Pobladores de la comunidad 4 de Mayo, del distrito de Capiibary, departamento de San Pedro, se movilizan frente a la sede del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), en el microcentro de Asunción, en reclamo de la construcción de 60 viviendas subsidiadas.

Los manifestantes denuncian que el proyecto habitacional se inició hace cinco años, pero que hasta la fecha no comenzaron las obras, pese a las gestiones realizadas ante las autoridades de la cartera estatal.

Según señalaron, el pasado 15 de julio las autoridades del MUVH firmaron una carta compromiso, pero hasta el momento no fueron liberados los fondos necesarios para la ejecución del proyecto.

Esther Leiva, representante de la comunidad 4 de Mayo, manifestó que nuevamente se ven obligados a movilizarse ante la falta de respuestas. “Son cinco años de lucha y resistencia para que también nos alcance a nuestra comunidad”, declaró.

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Exigen al MUVH la liberación de fondos para viviendas

Leiva anunció que los pobladores no cesarán en su movilización hasta obtener un documento que garantice la ejecución de los fondos destinados a la construcción de las viviendas. “Si hay voluntad política, en una o dos horas ya pueden hacerlo”, sostuvo.

La representante de los manifestantes denunció que, pese al tiempo transcurrido, desconocen los motivos por los cuales aún no se inició la construcción de las casas en su comunidad.

Explicó que se trata de viviendas subsidiadas, por las cuales las familias beneficiarias deberán abonar G. 5 millones a largo plazo.

Pobladores solicitan audiencia con ministro del MUVH

Leiva indicó que solicitaron una audiencia con el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat para dialogar sobre la situación y conocer los motivos de la demora en la ejecución del proyecto.

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Asimismo, advirtió que los manifestantes permanecerán frente a la sede de la institución hasta obtener una respuesta concreta a su reclamo.