La violencia machista acabó con la vida de 24 mujeres bajo la carátula de feminicidio entre enero y el 25 de noviembre de 2026 en Paraguay, según los registros de la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público.

El reporte oficial advierte además que otras 34 mujeres fueron víctimas de tentativa de feminicidio en el mismo periodo, a lo que se suman cuatro muertes violentas de mujeres investigadas inicialmente como homicidio (en Guairá, Cordillera y Concepción) y una tentativa bajo esa misma figura legal.

Lejos de tratarse de hechos aislados o cometidos por desconocidos en la calle, las estadísticas oficiales confirman el patrón estructural de la violencia de género: el entorno íntimo y el hogar representan el principal escenario de riesgo. De los 24 casos consumados, 18 ocurrieron dentro de una vivienda y 6 en la vía pública.

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El vínculo con el agresor y la extrema saña

El análisis de la relación entre víctimas y victimarios revela que la violencia proviene mayoritariamente del círculo afectivo cercano:

Parejas actuales: 12 casos.

Exparejas: 8 casos.

Conocidos: 2 casos.

Padrastro: 1 caso.

Hijo: 1 caso.

En seis de los expedientes, los agresores se quitaron la vida tras cometer el crimen. En cuanto al rango etario, tanto las víctimas (de 12 a 80 años) como los autores (de 18 a 80 años) abarcan casi todas las etapas de la vida, evidenciando que la vulnerabilidad atraviesa a niñas, mujeres adultas y adultas mayores por igual. Uno de los datos más alarmantes del informe es que una de las víctimas fatales tenía apenas 12 años.

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La Fiscalía también documentó niveles extremos de ensañamiento como expresión de odio y sometimiento: una de las mujeres asesinadas recibió 64 heridas con arma blanca. En el desglose general de los métodos utilizados para perpetrar los feminicidios, predomina el uso de arma blanca (13 casos), seguido por arma de fuego (8), traumatismos (2) y asfixia (1).

El impacto intergeneracional: huérfanos y violencia extendida

El feminicidio no termina con la muerte de la mujer, sino que deja una secuela devastadora en el núcleo familiar. De las 24 víctimas fatales, 17 eran madres, dejando un saldo de 45 hijos huérfanos, de los cuales 32 son menores de edad.

Asimismo, el Ministerio Público contabilizó cuatro víctimas indirectas colaterales de los ataques, entre ellas dos niños que sufrieron directamente la brutalidad de los agresores: un niño de 9 años resultó gravemente herido durante uno de los hechos y otro niño de 12 años habría sido asesinado por el presunto autor del feminicidio.

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Distribución territorial y perfil de las víctimas

Respecto a la procedencia e identidad de las mujeres asesinadas, los datos detallan que 21 eran de nacionalidad paraguaya y una brasileña, mientras que dos víctimas pertenecían a comunidades indígenas, un sector que enfrenta barreras adicionales para el acceso a la justicia y a mecanismos de protección estatal.

Geográficamente, el departamento Central concentra más de la mitad de los casos (13). Le siguen:

Concepción: 3 casos.

Canindeyú: 3 casos.

Alto Paraná: 2 casos.

Asunción: 1 caso.

Caazapá: 1 caso.

Amambay: 1 caso.

En la línea temporal de 2026, enero fue el mes más crítico con 6 feminicidios, seguido por marzo y octubre con 4 casos cada uno. Por días de la semana, los lunes (6), jueves (5) y sábados (4) concentraron la mayor cantidad de crímenes.