La violencia de género en Paraguay no da tregua. En lo que va del año 2026, al menos 28 mujeres, adolescentes y niñas han sido víctimas de muertes violentas que, por sus características, se encuadran o podrían configurar el hecho punible de feminicidio, de acuerdo con el monitoreo que lleva adelante el Observatorio de Igualdad y No Discriminación del Centro de Documentación y Estudios (CDE) a través de su plataforma Observa Violencia.

Detrás de cada nombre de esta lista hay una vida, una familia que espera respuestas y una historia que no puede quedar reducida a una cifra. Por esto, la organización considera importante publicar los casos con nombre y apellido: para que las víctimas no caigan en el olvido, para acompañar el reclamo de justicia de sus familias y para controlar cómo actúan la Justicia y la Policía.

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El registro está en constante actualización. Se arma a partir de los casos que aparecen en la prensa nacional y de datos de fuentes territoriales, y se apoya en el Artículo 50 de la Ley N.º 5.777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia. A eso le suma criterios propios para una visibilización más justa: incluye los casos de mujeres trans, le da valor a los testimonios de familiares y testigos más allá de la carátula fiscal provisoria, y considera las muertes de niñas a causa de abuso sexual, tal como lo contempla el inciso “c” del mismo artículo.

El desglose del año: vidas que el Estado no pudo proteger

Enero: el violento inicio de año

El año comenzó de la peor manera. El 1 de enero, el cuerpo de Juana González Gómez (27), joven de la parcialidad Pa’i Tavyterã, fue hallado en un arroyo en Azotey (Concepción) con múltiples heridas de arma blanca; su expareja fue detenida días después. El 9 de enero, en Mariano Roque Alonso, la joven indígena Emilia Zorrilla Montero (25), de la comunidad Maká, fue hallada sin vida en un baldío, víctima de asfixia por estrangulación y presunto abuso sexual; hay un conocido bajo prisión preventiva.

La tendencia continuó el 10 de enero en Fernando de la Mora, donde Virgilia Adriana Álvarez Alegre (28) fue asesinada a tiros por su pareja en un motel, quien luego se autoeliminó.

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El 12 de enero se registró un desgarrador doble feminicidio en San Lorenzo: Johana Marie Villasanti Escobar (30) y su hija Divina Luana Encina Villasanti (12) fueron asesinadas a puñaladas por el padrastro de la menor. El hecho desnudó una grave negligencia estatal: la familia había realizado dos denuncias previas en la comisaría local que nunca fueron remitidas a la Fiscalía. Al día siguiente, el 13 de enero, María Francisca Báez Recalde (34) fue degollada en Mariano Roque Alonso por su pareja, quien también se suicidó tras una historia de violencia doméstica constante.

Febrero:

No se registraron casos en el monitoreo.

Marzo: violencia sin tregua

El 5 de marzo, en Asunción, María Leticia Sánchez (33), una mujer en situación de calle, falleció en el Hospital de Barrio Obrero tras recibir una golpiza; su agresor fue capturado. El 6 de marzo, en Curuguaty, la comunidad se conmocionó con el crimen de Felipa González Flores (70), asesinada a puñaladas por su propio hijo en su hogar.

En San Lorenzo, el 7 de marzo, Sandra Llanes Trinidad (32) murió de un disparo en la cabeza efectuado por su pareja (63), quien además hirió a una tía de la víctima y se quitó la vida. Al día siguiente, el 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, el cuerpo de María Dolores Alcaraz Ramírez (40) fue hallado degollado a orillas del río Paraguay en Ypané; el principal sospechoso, su pareja, se quitó la vida poco después. La víctima ya había denunciado violencia intrafamiliar en 2022.

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Abril: un crimen transfronterizo

El 24 de abril, la estudiante brasileña de medicina Julia Victoria Sobierai Cardozo (22) fue asesinada con 67 heridas de arma blanca en su departamento de Ciudad del Este. Su expareja, también de nacionalidad brasileña, huyó a su país de origen, donde finalmente se entregó y confesó el crimen.

Mayo: ocultamiento y saña

En Loreto (Concepción), el 11 de mayo, el cuerpo de Marisa Paola Balbuena Medina (26) fue hallado enterrado cerca de su vivienda con signos de golpes y de haberse defendido; su pareja, con antecedentes por violencia, fue detenido. El 19 de mayo, en Nueva Italia, María Celeste Segovia Colmán (31) fue asesinada de ocho puñaladas en una zona boscosa; se detuvo a un joven de 19 años con quien mantenía una relación.

Junio:

No se registraron casos en el monitoreo.

Julio: desatención judicial y reincidencia

En Guarambaré, el 25 de julio, Liz Andrea Ortellado (30) fue asesinada a puñaladas por su pareja, quien luego se autoeliminó. Liz había logrado una orden de exclusión del hogar tras denunciarlo por violencia, pero el agresor regresó meses después, desencadenando la tragedia que dejó huérfana a una niña de 8 años.

El 27 de julio en Curuguaty, Letizia Marlene Martínez Paredes (34) falleció tras ser atacada a estocadas por su expareja, quien continúa prófugo. El 28 de julio en Concepción, Lucila Rivera (53) fue asesinada de un disparo en el rostro por su pareja (59), quien posteriormente se suicidó.

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Agosto: menores de edad en la mira

El 6 de agosto, en Caazapá, se descubrió el cuerpo desmembrado de la adolescente Roselin Florentín Gómez (14) dentro de una caja; la autopsia reveló asfixia por inmersión y hay tres jóvenes detenidos. El 9 de agosto, en Abaí, Vilma Rosana Cabello (38) fue degollada en su casa por su expareja, quien luego quemó la vivienda con ella y un niño vecino de 12 años (Leandro Alves, asfixiado previamente) adentro. En San Lorenzo, el 13 de agosto, Nilsa Raquel Brítez Garay (26) fue asesinada de un disparo en la cabeza; su pareja de 30 años fue detenido con el arma en la escena.

Setiembre: el peligro de intentar salir

Nancy Castillo (37) falleció el 17 de setiembre en Asunción, días después de recibir un disparo en el rostro en su casa de Capiatá por parte de su pareja. En la vivienda, la Fiscalía encontró sus pertenencias ya embaladas en sábanas y bolsas: Nancy planeaba abandonar la casa ante la violencia doméstica que ya había denunciado previamente. El 28 de setiembre, en Eusebio Ayala (Cordillera), Rebeca Martínez Aricayé (28) fue raptada junto a otra mujer, torturada y ejecutada en un cementerio; hay varios detenidos, incluido el cabecilla del grupo.

Octubre: el mes con mayor cantidad de víctimas

El 8 de octubre, en Lambaré, Deisy Paola Giménez Segovia (22) fue interceptada en la vía pública y asesinada a tiros por su expareja cuando iba al trabajo, pese a contar con una orden de restricción vigente. El 12 de octubre, en Katueté, Carla Buratti (38) fue asesinada de múltiples puñaladas; el autor, su pareja (31), confesó el crimen por mensaje de texto a la madre de la víctima antes de huir.

El 14 de octubre, en Villarrica, Teresita Dejesús Sánchez Báez (27) fue hallada sin vida en un baldío, víctima de estrangulamiento tras una discusión; hay un joven de 20 años imputado. El 18 de octubre, en una comunidad indígena de Abaí, una niña de solo 5 años fue abusada sexualmente y asesinada por asfixia mecánica mientras dormía; su hermano (18) y un amigo (20) fueron imputados.

El 22 de octubre, en Itá, María Agustina Gill Correa (63) fue muerta a puñaladas por su pareja de 60 años, quien fue detenido herido en el lugar. Finalmente, el 31 de octubre en Pedro Juan Caballero, Reinalda López Núñez (26) fue asesinada en el Cementerio Alemán; su pareja está prófuga y se investigan las circunstancias del hecho.

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Noviembre: desmembrado de una mujer indígena en Concepción

El 23 de noviembre Zuny Arce fue hallada enterrada en una fosa cerca de la comunidad Takuarita, en Sargento José Félix López. Dos hombres fueron aprehendidos y la víctima habría sido acusada de practicar brujería.

Desafíos urgentes: De la denuncia a la protección efectiva

Los datos de este 2026 vuelven a poner en el centro del debate la urgente necesidad de revisar la cadena de protección del Estado. Casos como los de Johana Villasanti, María Dolores Alcaraz, Liz Andrea Ortellado, Nancy Castillo o Deisy Giménez evidencian que las denuncias previas, las órdenes de exclusión y las restricciones de acercamiento no son suficientes si no se acompañan de un control efectivo de las medidas y de una articulación real entre comisarías, Fiscalía y Juzgados de Paz, tal como lo exige la Ley N° 5.777/16.

El goteo constante de vidas perdidas, que incluye a niñas, adultas mayores y mujeres en situación de alta vulnerabilidad o de pueblos originarios, demanda de manera perentoria que el abordaje de la violencia hacia las mujeres deje de ser una respuesta burocrática y se convierta en una prioridad de seguridad pública y derechos humanos en Paraguay.