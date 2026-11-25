Según detalló el juez Rodrigo Estigarribia, en la maniobra que denunció ante el Ministerio Público, se detectó algo grave durante la revisión de medidas cautelares solicitada por la defensa de un imputado en la causa por el supuesto contrabando de 27 kilogramos de oro.

Para respaldar la solicitud de medidas alternativas a la prisión, el abogado defensor adjuntó un informe de condiciones de dominio de un inmueble que figuraba falsamente como libre de gravámenes.

Al notar inconsistencias en la numeración, el juez procedió a escanear el código QR impreso en el papel y el sistema digital arrojó un número de registro totalmente distinto.

Por esto, mediante una investigación posterior ante la Dirección General de los Registros Públicos, confirmó que el documento estaría adulterado y que se había recortado el encabezado de un formulario antiguo para superponer datos de otro inmueble.

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Medidas cautelares sobre el inmueble

Al respecto, la gravedad del hecho radica en las condiciones reales del bien ofrecido, ya que la propiedad registraba unas 30 medidas cautelares previas.

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Asimismo, el magistrado advirtió sobre las principales implicancias de este presunto modus operandi, entre ellas, la reiteración de garantías insolventes, el riesgo de fuga y el uso no autorizado de bienes de terceros.

“Ya hice la denuncia al Ministerio Público y también a la superintendencia de la Corte Suprema. Hace unos días un abogado hizo una presentación de una revisión de una medida cautelar; una persona está privada de su libertad, y a los efectos de obtener una medida alternativa, presentó el pedido. Para fundamentar este pedido, agregó un informe de condiciones de dominio”, detalló.

Este informe en sí es un documento donde se indica las condiciones de dominio sobre un inmueble, como por ejemplo que no tenga una medida cautelar. “Este informe me llamó la atención algunas algunas numeraciones”, agregó.

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Denuncia nominada contra abogado

Finalmente, según Estigarribia, a diferencia de las denuncias habituales contra personas innominadas, la presentación formal ante el Ministerio Público y la Superintendencia de la Corte Suprema se presentó de forma nominada contra el abogado que introdujo el documento en el expediente.

El juez Estigarribia hizo pública la situación para alertar a otros juzgados civiles y penales, remarcando así que el sistema de justicia no debe permitir que este tipo de conductas queden impunes ni vulneren la transparencia del fuero judicial.

“La verdad que no compartí el nombre de ninguna persona porque puede ser también que al abogado le hayan dado. Puede ser que esto sea un sistema; es muy probable también que este inmueble ya se se haya ofrecido en 30 procesos penales y ningún juez se dio cuenta. O sea que hay muchas hipótesis, pero no quiero dar nombres porque yo creo que hay mucho que investigar y puede ser todo un un esquema”, detalló a ABC AM 730.

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