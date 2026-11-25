Los trabajadores contratados del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), incluidos los médicos residentes, no percibirán sus salarios en las fechas previstas debido a que aún está pendiente una reprogramación presupuestaria que requiere sanción legislativa.

Así lo informó la doctora Rossana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed).

Según explicó la dirigente gremial tras consultar con autoridades de la cartera sanitaria, se confirmaron las versiones que circulaban entre el personal de blanco respecto a la imposibilidad de concretar los desembolsos en lo inmediato.

“Les cuento que acabo de hablar con la gente del Ministerio de Salud y realmente son verdad los rumores que están corriendo. Ningún contratado, ni contratados, ni médicos residentes, nadie va a cobrar salario hoy ni mañana”, apuntó.

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Trámite legislativo y posible fecha de pago

González detalló que el destrabe de los fondos depende de un proceso administrativo y parlamentario que involucra al Ministerio de Economía y Finanzas y al Poder Legislativo, lo que postergaría los cobros hasta mediados del próximo mes.

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“No tienen fecha de pago de salario porque se tiene que hacer una reprogramación presupuestaria que depende de una ley. Esa ley tiene que ser aprobada por el ministro de Economía, Óscar Lovera, y él tiene que enviar eso al Congreso y el Congreso tiene que aprobar”, explicó la profesional.

La representante del Sinamed precisó que, de acuerdo con las estimaciones manejadas en la institución, el calendario tentativo recién prevé los pagos para el 11 de diciembre, lo que dejaría al personal sin sus haberes durante el feriado del 8 de diciembre.

Convocatoria frente al Ministerio de Salud

Ante este escenario, la secretaria general del gremio instó a los trabajadores afectados a concentrarse frente a la sede ministerial este viernes para reclamar una solución urgente.

“Vamos todos al ministerio el viernes, es la única forma. Todos los que puedan, nos vamos todos al ministerio a exigir eso, no puede ser que no paguen salario y más todavía en este mes.”