La Capital Espiritual de la República se prepara para recibir a cientos de jóvenes provenientes de distintos puntos del país para la tradicional Peregrinación Nacional de Jóvenes, en el marco del inicio del novenario en honor a la Virgen de los Milagros de Caacupé.

Las actividades comenzarán a las 08:00 en el Seminario Mayor San José, ubicado en el kilómetro 51 de la ruta PY02 de Caacupé.

Uno de los momentos más esperados será la salida hacia la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros, prevista para las 16:30. Los peregrinos recorrerán juntos el trayecto hasta llegar aproximadamente a las 17:40, para posteriormente participar de la celebración eucarística prevista para las 19:00.

La coordinadora del equipo de Comunicación de la Pastoral de Juventud del Paraguay, Yéssica Ortega, expresó su alegría y emoción por acompañar a los jóvenes en esta experiencia de fe.

“Me genera muchísima alegría y emoción poder acompañar a tantos jóvenes en este camino de fe hacia Caacupé, ver el compromiso y las ganas de caminar juntos”, manifestó.

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Ortega mencionó que este año asumió por primera vez el servicio de coordinación del Equipo de Comunicación, por lo que esta peregrinación representa una experiencia muy especial para ella.

Desde la organización destacaron la importancia de este encuentro como una oportunidad para que los jóvenes de las diferentes diócesis compartan sus experiencias, fortalezcan sus vínculos y renueven su compromiso con la Iglesia y la sociedad.

El obispo de la Diócesis de Caacupé, monseñor Ricardo Valenzuela, extendió una invitación especial a los jóvenes para sumarse a esta convocatoria. Los animó a participar con las tradicionales sandalias franciscanas y a vivir la peregrinación con entusiasmo, fraternidad y espíritu de servicio.

La peregrinación constituye uno de los momentos más significativos de las actividades previas a la fiesta central en homenaje a la madre común de los paraguayos.

Entre cantos, oraciones y pasos de esperanza, los jóvenes volverán a encontrarse en Caacupé para caminar juntos y demostrar que la fe también tiene rostro joven.

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Programa de los jóvenes

08:00: Concentración de los jóvenes en el Seminario Mayor San José de Caacupé (km 51).

08:30: Inicio de la animación, con diferentes bloques musicales y actividades.

16:30: Salida en peregrinación rumbo a la Basílica Santuario Nuestra Señora de los Milagros.

17:40: Llegada estimada a la Basílica.

19:00: Santa Misa vespertina, presidida por monseñor Roberto Zacarías, obispo de Canindeyú.

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