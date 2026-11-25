Padres de alumnos de la Escuela Básica N.° 1048 Parroquial Subvencionada “San Pedro y San Pablo”, ubicada en inmediaciones de la cancha del club River Plate, en Asunción, manifestaron su preocupación ante el presunto cierre de la institución educativa a partir del próximo año.

Luis Alberto Rojas, uno de los padres de familia, señaló que recibieron información extraoficial sobre el eventual cese de las actividades académicas en 2027, por lo que exigen respuestas a los responsables de la institución privada subvencionada parroquial, vinculada al Arzobispado de la Santísima Asunción y al Departamento Arquidiocesano de Educación Católica (DAEC).

El padre advirtió que la medida afectaría a 124 alumnos, además de los docentes, quienes, según expresó, “van a quedar a su suerte”.

Asimismo, indicó que, de los 11 grados con los que cuenta la institución educativa, ocho son subvencionados por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

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Padres advierten sobre falta de alternativas educativas en la zona

Rojas lamentó que las familias no cuenten con otras instituciones educativas cercanas que se ajusten a sus posibilidades económicas, lo que dificultaría la continuidad de los estudios de sus hijos.

“No hay otra institución que tenga un costo que la gente pueda pagar”, lamentó.

Respecto a los posibles motivos del cierre, el padre sostuvo que manejan versiones sobre un eventual cambio de uso de las instalaciones de la escuela.

“Nosotros manejamos que quieren dejar para un departamento para la Arquidiócesis o que lo quieren alquilar para una universidad”, manifestó.

Escuela fue construida con apoyo de la comunidad

Rojas rechazó, además, la versión de que el eventual cierre de la institución educativa obedezca a una insuficiencia presupuestaria derivada de la falta de pago de las cuotas de los estudiantes.

Recordó que la propiedad donde funciona la escuela había sido donada por una familia y que la construcción de la institución fue posible gracias al apoyo de la comunidad.

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Ante la incertidumbre sobre el futuro de la escuela, los padres reclaman respuestas de sus responsables sobre la continuidad de las actividades académicas y la situación de los estudiantes y docentes de cara al próximo año.