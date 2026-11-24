Las transferencias a las cooperadoras escolares abrieron una discusión sobre el uso y el control de esos fondos. En el inicio del estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, hubo pedidos de recorte y de aumento. La presidencia de la sesión aclaró que la decisión quedaba para el análisis de las partidas.

En la exposición inicial, el director de la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP), Ramón Duette, detalló dos partidas para las Asociaciones de Cooperadoras Escolares (ACE). Una es de G. 30.745 millones (US$ 4,76 millones) para gastos corrientes, que cubren el funcionamiento diario. La otra es de G. 7.122 millones (US$ 1,10 millones) para gastos de capital. Durante el debate se discutió qué se paga con esos recursos y quién se encarga de reparar las escuelas.

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Cooperadoras escolares: qué se paga con los fondos del MEC

En respuesta a una consulta de los senadores, Duette explicó que las transferencias sirven para cubrir gastos menores, como trabajos de electricidad y cambios de cañerías en los baños. La senadora Celeste Amarilla pidió un recorte y señaló que, en su experiencia en la Gobernación de Central, las escuelas también acudían a esa institución para pedir arreglos de baños y aulas.

La senadora Blanca Ovelar recordó que los colegios públicos cobraban matrícula al inicio del año y que dejaron de percibir ese ingreso con la gratuidad. Dijo que el monto que hoy reciben por ese concepto es menor al que recaudaban antes. Sobre lo que pueden comprar con esos fondos, afirmó que “ni siquiera alcanza para los insumos”.

La senadora Hermelinda Alvarenga pidió un aumento. Contó que, tras una visita de directores, consultó a la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y recibió como respuesta que esa dependencia carecía de presupuesto. También describió cómo las cooperadoras reúnen dinero por su cuenta: “¿Y quiénes son los que hacen polladas, tallarinadas, chorizadas, hacen rifas?”.

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Senador pidió un informe sobre las transferencias

A su turno, el senador Sergio Rojas sostuvo que, en algunos casos, los cheques salen a nombre de las cooperadoras, pero estas deben endosarlos a favor de personas elegidas de antemano para hacer los trabajos. Planteó pedir los documentos de respaldo de las transferencias. “Esta es una transferencia, esto que no tiene control, esa es la verdad”, afirmó.

PGN 2027: cuánto recortó el Ejecutivo en su segunda propuesta

Antes de la discusión sobre las Cooperadoras, se repasaron los cambios que el Ejecutivo planteó en su segunda adenda, el documento que sirvió de base para el proyecto aprobado en Diputados. El recorte global expuesto fue de G. 1,783 billones (US$ 276 millones, monto que se calculó al tipo de cambio proyectado en el PGN 2027, de G. 6.458 por US$ 1).

En la Fuente 10, que corresponde a recursos del Tesoro, se recortaron G. 873.000 millones (US$ 135 millones) y se reasignaron G. 548.000 millones (US$ 85 millones). La reducción neta fue de G. 325.000 millones (US$ 50 millones). En la Fuente 30, que corresponde a recursos institucionales, el recorte fue de G. 1 billón 458.000 millones (US$ 226 millones).

El ajuste aprobado fue por G. 1,783 billones (US$ 276 millones) se da dentro de un presupuesto global del PGN 2027 que asciende a G. 166,32 billones (US$ 25.754 millones).

El pleno del Senado debe votar el proyecto antes del 30 de noviembre para que vuelva a la Cámara de Diputados.