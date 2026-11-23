Aunque las autoridades aseguraron que la provisión alimentaria continuará sin interrupciones en la educación inicial, escolar básica y media durante el próximo año, los cambios incluyen la reducción del cronograma de marzo a octubre, un tope del 90 % (recorte del 10 %) en las órdenes de servicio y una baja en el precio del almuerzo en la modalidad catering dispuesta por el CONAE.

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Foco en la gestión de Hambre Cero

Al abrir la conferencia, Luis Ramírez buscó llevar tranquilidad a las comunidades educativas y a las familias sobre la permanencia del programa, planteando que la ejecución debe adaptarse de forma constante a la dinámica de las escuelas.

“El ministro Tadeo Rojas desde el día uno siempre habló de que este es un programa que va teniendo ajustes. Que la realidad de la vida nos va enseñando y vamos aprendiendo para que el programa sea cada día más eficaz, más eficiente y pueda mantenerse en el tiempo”, sostuvo el titular del MEC.

🔴 HAMBRE CERO: REDUCIRÁN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A OCHO MESES AL AÑO



📌 El Gobierno anunció dos ajustes al programa Hambre Cero desde 2027. El servicio de alimentación escolar se brindará de marzo a octubre y se reducirá un 10% la emisión de órdenes de servicio,… pic.twitter.com/PfOwdwqVqM — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) November 23, 2026

En la misma línea, Ramírez remarcó el mandato recibido en la reunión con el Ejecutivo y aseguró que la iniciativa tiene horizonte de continuidad. “Esto es lo que nos pidió hoy taxativamente el Presidente de la República: que tengamos la mejor gestión, que seamos eficaces, que podamos seguir llevando el alimento a los chicos, a los niños, pero que también podamos imprimirle un aprendizaje, un ritmo más ordenado a la gestión en el sentido de adecuarnos a la realidad escolar”, sostuvo.

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Defendió el trabajo en conjunto que están haciendo entre todas las intituciones involucradas. “Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que estamos haciendo. Así que quiero que estemos todos tranquilos, quiero dar un mensaje a las escuelas, a las madres, a los padres de que este proyecto va a continuar, que vamos a continuar alimentándole a nuestros chicos por mucho tiempo más”, afirmó.

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Tres ejes de ajuste

Tadeo Rojas, por su parte, detalló que la revisión de cifras se trabajó en los últimos días y se presentó formalmente tras concluir el encuentro con Pedro Alliana, con el objetivo de ordenar la ejecución frente a las previsiones financieras y de caja.

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“Acabamos de concluir una reunión de suma importancia con el señor presidente Pedro Alliana, en la cual nos ha dado instrucciones precisas y de hecho lo hemos venido trabajando ya hace unos días atrás por indicaciones de él, a los efectos de revisar los números que hacen relación al programa de alimentación escolar Hambre Cero y proponiendo formalmente un ajuste en lo que hace relación al programa en sí”, detalló el titular del MDS.

🔴 GOBIERNO PREVÉ AHORRAR US$ 460 MILLONES HASTA 2030 CON AJUSTES EN HAMBRE CERO



📌 El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, detalló el impacto económico de los tres ajustes al programa Hambre Cero.



🗣️ Según Rojas, el ahorro total alcanzaría aproximadamente US$ 460… pic.twitter.com/8rDv4q92qw — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) November 23, 2026

Rojas describió tres medidas centrales previstas desde 2027 hasta julio de 2030 que es hasta donde se pretende mantener este programa

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Como primera medida, indicó que el servicio se extenderá desde marzo hasta octubre en función de las estadísticas de asistencia al inicio del año lectivo y durante las etapas de exámenes finales, con un ahorro estimado de casi 70 millones de dólares por año y unos 245 millones de dólares en tres años y medio.

Se prevé además un recorte del 10% en órdenes de servicio que será aplicable a las 16 administraciones de contrato a nivel nacional, ante porcentajes habituales de inasistencia escolar (entre 10 % y 15 %) y sobrantes de comida, con un ahorro proyectado de 44.200.000 dólares anuales y 154 millones de dólares en tres años y medio.

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La última medida, tiene que ver con la reducción del precio en modalidad catering, resuelta por el CONAE y aceptada por las empresas prestadoras, con un ahorro anual de 16.400.000 guaraníes en el tramo del próximo año y un total estimado de 57 millones de dólares hasta julio de 2030. Al sumar los tres escenarios, Rojas estimó una optimización cercana a los 130 millones de dólares por año y alrededor de 460 millones de dólares en el período de tres años y medio.

Ya lo probaron antes

Sobre la experiencia previa del Ministerio de Desarrollo Social en Capital, Central y Presidente Hayes, explicó que ya se aplicaron recortes en órdenes de servicio (20 % en Capital, 20 % en Central y 5 % en Presidente Hayes) y se sumaron 24.000 nuevos alumnos de la media sin suba presupuestaria, proyectando cerrar el contrato vigente que vence en julio de 2027, con un ahorro en monto contratado y no ejecutado cercano a los 400.000 millones de guaraníes (unos 65 millones de dólares).

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Rojas subrayó además que el pago se realiza por plato servido según el reporte de las directoras en el Registro Único de Estudiantes (RUE) no por cantidad de inscriptos o matriculados y que los precios estandarizados se mantienen entre 2025 y 2027 sin aumentos y que se revisará la provisión en instituciones de nivel socioeconómico medio alto para priorizar distritos de mayor pobreza según el mapa del INE.

“No se paga sobre la cantidad de matriculados por institución, se paga por plato servido, y ese reporte lo hacen en el RUE las directoras de cada institución conforme a la recepción de la alimentación, es lo que realmente siempre exigimos e insistimos”, puntualizó.

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Agricultura familiar e impacto en el aula

Consultado sobre eventuales efectos en los proveedores y en el empleo, Tadeo Rojas descartó un retroceso en las exigencias contractuales o en la compra a pequeños productores. “No, no, de ninguna manera no afecta. Se mantiene absolutamente en los contratos firmados, en los pliegos de bases y condiciones estipulado”, prometió.

“Recordar que el Ministerio de Trabajo interviene directamente, incluso en la elaboración del pliego de bases y condiciones, donde también tenemos un estricto control de parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y obviamente que el ámbito laboral no se va a resentir”, aseguró Tadeo Rojas.

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Respecto a los productores locales y las mipymes, añadió que “Lo que hace relación a las compras de la agricultura familiar y a las compras de las mipymes está establecido por decreto del Poder Ejecutivo y eso se mantiene en un 10 % de compra obligatoria por parte de los proveedores”, detalló.

En ese sentido, indicó que las facturas y pagos se cargan en el Sistema Integrado de Alimentación Escolar para su liquidación y transferencia desde el Ministerio de Economía. “realmente tenemos un reporte que todavía no se cerró en el año de más de 300.000 millones de guaraníes de compra de productos de la agricultura familiar”, reconoció el secretario de Estado.

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En el plano pedagógico, Luis Ramírez vinculó la alimentación escolar con una mayor permanencia y disposición para aprender en los sectores más vulnerables. “En las zonas de mayor impacto son las zonas de pobreza y extrema pobreza donde la asistencia, que estaba en un 50, 55 %, pasó a un 98 %. Es decir, los chicos se van a la escuela. ¿Por qué es importante que el niño vaya a la escuela? Porque son más días que tenemos la posibilidad de trabajar con esos niños. Si yo trabajo 50 días, el efecto es uno; si trabajo 100 días, el efecto es otro”, explicó.

El ministro de Educación cerró destacando la relación entre nutrición y rendimiento escolar, apoyándose en evaluaciones recientes difundidas la semana anterior con participación de la Universidad de Oxford.

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“Y eso no puede venir solamente por el estímulo pedagógico; viene por la compañía de estas dos cosas, es decir, los chicos tienen la energía, tienen la capacidad de poder recibir las propuestas pedagógicas. Es decir, hay evidencia del beneficio que significa la comida, el alimento para poder tener un mejor rendimiento escolar”, concluyó.