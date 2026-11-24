Dos mujeres fueron víctimas de un violento asalto cometido la mañana de este martes, cerca de las 8:40, sobre las calles Aquidabán y Teodoro Mongelós, del barrio Pacucua de Encarnación. Las víctimas salían de su residencia con destino a su lugar de trabajo, una joyería ubicada en el Circuito Comercial.

En la esquina mencionada, fueron interceptadas por un vehículo tipo Toyota Ractis de color rojo, del cual descendieron tres hombres encapuchados y armados. Las mujeres, identificadas como Carmen Leonor Benítez de Arce (63) y su hermana Zunilda Benítez, intentaron huir, pero, al retroceder con su vehículo, impactaron contra el cordón de la vereda.

Fueron reducidas a punta de arma de fuego y les sustrajeron un bolso con varias joyas. Según el jefe de la Comisaría Segunda de la zona, comisario Hernán González, la propietaria declaró que lo sustraído tendría un valor de G. 3 millones.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público y los intervinientes convocaron a personal técnico de los departamentos de Investigaciones y Criminalística para los trabajos de rigor.

Lea más: Doble homicidio en Bella Vista: allanan viviendas de colombianos sindicados como presuntos autores del crimen

Incautaron vehículo de asaltantes

El director de la Dirección de Policía en Itapúa, comisario Hilario Godoy, manifestó que recibió información sobre el paradero del vehículo utilizado por el grupo criminal. Fue hallado abandonado a 10 kilómetros del sitio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Agentes de la Comisaría 40ª custodiaron el rodado, que estaba en un camino vecinal del barrio Fátima de Encarnación. Tenía puesta una chapa que no le correspondía, AAUI 925, que originalmente sería de un camión.

En el habitáculo hallaron la chapa original del rodado, que es MBO 629. El vehículo figura denunciado como robado, según el sistema informático de la Policía Nacional. El robo fue reportado ante la Comisaría 24ª de Cambyretá Centro y resultó víctima Mary Mabel Prieto.