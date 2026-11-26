Un total de 23 vehículos, entre ellos automóviles, camionetas, tractores y camiones, que fueron incautados en el caso Ueno Bank durante los allanamientos hechos al domicilio de Miguel Vázquez y empresas del Grupo Vázquez SA, ITTI SAECA y el procesado César Astigarraga, actualmente cuentan con una medida de carácter real, por disposición del juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.

El magistrado decretó la prohibición de innovar y contratar sobre los automotores, en relación con los cuales también ordenó a la Dirección General del Registro de Automotores, dependiente del Registro Unificado Nacional (RUN), la anotación de la medida cautelar de prohibición de innovar y contratar sobre los bienes.

Lea más: Juez aplica cerrojo sobre avión vinculado al Grupo Vázquez y Alejandro Domínguez

En este marco del proceso, el juez Estigarribia también requirió a la Dirección General del Registro de Automotores que, en el plazo máximo de 3 días hábiles, tras la recepción del oficio judicial, se remita al juzgado un informe actualizado en el que se individualicen los bienes afectados.

Sobre ello estableció que, ese documento, debe contener: la identificación completa del bien y de su titular registral; las condiciones de dominio y los antecedentes registrales; los gravámenes, embargos, medidas cautelares y demás restricciones vigentes; la existencia de derechos de terceros constituidos sobre los bienes afectados, con indicación de sus datos de identificación; la constancia de anotación de la medida cautelar ordenada o, en su caso, los motivos que impidan su cumplimiento.

Vehículos del Grupo Vázquez incautados y asegurados

Toyota Tacoma TRD Pro, con matrícula paraguaya AAUC930;

Toyota RAV4 híbrida, con placa nacional AACB574;

Mercedes Benz G580, con chapa paraguaya AAUC927;

Lexus LX500D, con patente paraguayo AAMR109;

Mercedes Benz SLS AMG, con matrícula nacional ABBG841;

BMW M2 Coupé, que cuenta con chapa paraguaya AAUJ392;

Audi e-tron GT RS, con placa paraguaya AAOJ208;

Bentley Continental GT, que tiene chapa paraguaya ABBE595;

Lea más: Domínguez pide anular acuerdo, pero Vázquez pagaba hasta pilotos del jet

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Chevrolet S10, con patente nacional AARK843;

Toyota Fortuner 4x2 SR, que cuenta con placa paraguaya AATJ420;

Volvo EX30, con chapa nacional AAZM787;

Toyota RAV4 híbrida, con matrícula paraguaya AACY969;

Land Rover Range Rover 3.0, que tiene chapa nacional AAYJ380;

Land Rover Defender 3.0, con placa paraguaya AAPB461;

Audi RSQ8, con patente nacional AARL021, con diferencia en el registro con respecto al número de chasis;

Toyota Land Cruiser 300 GR, cuenta con matrícula paraguaya AARM779;

Lea más: Avión incautado tiene licencia a nombre de Conmebol en EE.UU.

Audi Q5 2.0 TDI, cuya chapa nacional es AAKG955;

Tractor Valtra 1280 R 4x4, con placa paraguaya TDA122;

Pala cargadora SEM655D, con patente TBBP020;

Motocicleta Kenton SKUA 150, cuya patente nacional es 853ABYN;

Camión Isuzu QKR55L-EE1AY, con matrícula paraguaya AAIN033;

Así como otro registrado a nombre de ITTI SAECA:

Porsche 911 GT3, con matrícula nacional AAZO287;

Y una camioneta registrada a nombre de César Manuel Astigarraga, CEO de ITTI:

Toyota Fortuner SRV, con placa nacional AASM472.

Medida sobre rodados de Vázquez son necesarias, dice juez

Según consta en el Auto Interlocutorio (AI) N° 386, del juez Rodrigo Estigarribia, en el informe presentado por la Fiscalía se observa que, como resultado de las diligencias practicadas en el marco de la investigación del caso conocido como Ueno Bank, se incautaron varios rodados, cuya individualización permite adoptar medidas de aseguramiento.

El magistrado consideró la medida en cuestión resulta idónea, necesaria y proporcional a la finalidad del caso, con relación a los bienes que fueron individualizados por la Fiscalía y fue comunicada al juzgado a cargo, sin que implique una transferencia de titularidad ni un pronunciamiento definitivo sobre un eventual comiso de estos.