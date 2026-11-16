Avión incautado tiene licencia a nombre de Conmebol en EE.UU.

Registros oficiales y públicos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos revelan que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), presidida por Alejandro Domínguez solicitó el 8 de setiembre pasado a su nombre la licencia de radio para las comunicaciones del jet Gulfstream Aerospace G-IV, con matrícula N7DK.

Se trata de la misma aeronave que ayer incautó el Ministerio Público en el marco del proceso abierto por el presunto desfalco de Ueno Bank, propiedad del Grupo Vázquez SAE (presidido por Federico Miguel Vázquez Villasanti).

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Los datos oficiales revelan que la concesión del permiso a la Conmebol sobre la aeronave –que figura desde el 1 de junio de 2026 bajo un fideicomiso corporativo de Aerotrust Services Corp Trustee, constituido en Estados Unidos, y tiene según la Fiscalía como beneficiaria final a la empresa Match SA (vinculada al Grupo Vázquez)– se otorgó el 11 de setiembre de 2026, a la atención de Javier Omella ycon vigencia hasta el 11 de setiembre de 2036.

Los investigadores señalan que la empresa Match SA tiene como principales accionistas a Diego Sebastián Gómez Arce, procesado y con prisión preventiva por el caso Ueno, y a Mónica Gadea Gómez de la Fuente. Gómez Arce integra el esquema mediante su participación societaria también en el Grupo M SA, firma beneficiada por Ueno Bank con multimillonarios créditos a sola firma, sin garantía real y otras presuntas irregularidades. Gómez Arce se desempeñó como jefe de Plataformas y E-commerce de Ueno Bank, así como director ejecutivo de la firma Hanoi SA (Monchis).

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Por su parte, Mónica Gadea aparece ligada a la firma Office Design, otra empresa vinculada al Grupo Vázquez y al circuito de millonarios préstamos otorgados por Ueno Bank.

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Pasajero más frecuente

Registros documentales de nuestro país, a los cuales accedió nuestro diario, revelan que desde su arribo, el incautado jet Gulfstream Aerospace G-IV con matrícula N7DK tuvo como pasajero recurrente al presidente de la matriz del fútbol sudamericano. Domínguez registra un total de siete viajes entre junio y octubre de este año.

El primer viaje de Alejandro Domínguez registrado fue el 9 de junio de 2026. Viajó junto a otras siete personas (en su mayoría familiares) con destino al Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, Florida (EE.UU.), dos días antes de la inauguración oficial del Mundial de Fútbol, donde ese país fue una de las sedes. El 27 de julio de 2026, la aeronave regresó a nuestro país con Domínguez y las mismas siete personas a bordo, procedente del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, Florida (EE.UU.).

Entre el 28 y el 29 de julio, la aeronave realizó vuelos locales y de instrucción, según los registros. El 27 de agosto de 2026, Domínguez volvió a abordar la aeronave, esta vez con destino al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, en Barranquilla (Colombia). Para ese viaje, el pilotaje ya estaba a cargo del piloto de la Conmebol, Jesús Echagüe. El jet regresó a nuestro país el 31 de agosto desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Venezuela) sin registros de Alejandro Domínguez como pasajero.

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Más viajes

El 7 de setiembre de 2026, la aeronave volvió a salir desde nuestro país con destino a Uruguay. Alejandro Domínguez figura de nuevo como pasajero junto a funcionarios de la Conmebol: Montserrat Jiménez (directora jurídica), Arturo Montero (director de Asuntos Corporativos y de Gabinete), José Manuel Astigarraga (secretario general), Nery Pumpido (secretario general adjunto y director de Desarrollo), Mariano Zavala Tomboly (director de Asociaciones Miembro de la Conmebol) y Leila Rachid Lichi (asesora de Relaciones Internacionales).

Siete días después, el 15 de setiembre de 2026, Domínguez emprendió un nuevo vuelo en el avión N7DK, esta vez con rumbo al Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, en Cabo Verde. Entre sus acompañantes estaban los funcionarios de la Conmebol José Astigarraga y Arturo Montero.

El 20 de setiembre de 2026, el avión regresó a nuestro país desde Cabo Verde con solo dos pasajeros. No consta en los registros si el titular de la Conmebol era uno de ellos. El 6de octubre, el jet volvió a despegar con rumbo a Buenos Aires. Llevó como pasajero otra vez a Alejandro Domínguez con parte de su familia. También viajaron empleados de la Conmebol, como Montserrat Jiménez y Arturo Montero.

El retorno se registró el 10 de octubre. El 12 de octubre, el avión partió de nuevo desde Asunción con destino al Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos (Brasil). Los pasajeros fueron Alejandro Domínguez y funcionarios de la Conmebol. El jet regresó a nuestro país desde Brasil el 15 de octubre con un solo pasajero: Montserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol era uno de ellos.

El 6 de octubre, el jet volvió a despegar con rumbo a Buenos Aires. Llevó como pasajero otra vez a Alejandro Domínguez con parte de su familia. También viajaron empleados de la Conmebol, como Montserrat Jiménez y Arturo Montero. El retorno se registró el 10 de octubre.

El 12 de octubre, el avión partió de nuevo desde Asunción con destino al Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos (Brasil). Los pasajeros fueron Alejandro Domínguez y funcionarios de la Conmebol. El jet regresó a nuestro país desde Brasil el 15 de octubre con un solo pasajero: Montserrat Jiménez, directora jurídica de la Conmebol.

Un gran fraude, dice OTP

László Bencsik, director Financiero y Estratégico de OTP Bank, en su informe intermedio del tercer trimestre, calificó como un “fraude de gran envergadura” los hechos relacionados a Ueno Bank. El banco con sede en Hungría inyectó US$ 47 millones en la matriz de Ueno: U Holdings S.à r.l. “Fue la primera inversión de este tipo en la que decidimos participar; se trató de una inversión estrictamente financiera, en ningún caso estratégica”.

“Fue una inversión puramente financiera, que representaba menos del 10%”, dijo. Indicó que el resultado fue muy negativo; no por el desempeño de sus operaciones comerciales, “sino debido aun fraude de gran envergadura” (sic). Señaló que lo ocurrido es impactante, y las repercusiones para el país son bastante graves y lamentables, por lo que serán más cautelosos a partir de ahora. “Por supuesto, nosotros también somos víctimas de esta situación”, declaró.

Los “negocios” conjuntos de Domínguez con Vázquez

El titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, figura en documentos y correos internos de Ueno Bank entregados a nuestro diario por el cobro al Grupo Vázquez SAE (presidido por el imputado Federico Miguel Vázquez) de un “anticipo de comisión futura” de US$ 3,5 millones. Estos desembolsos, realizados entre diciembre de 2025 y agosto de este año, habrían sido por la inversión de US$ 47 millones por parte de OTP Bank, de Hungría.

La documentación interna delata que a mediados de este año los pagos levantaron alertas del oficial de cumplimiento de Ueno Bank, quien solicitó los respaldos. Sin embargo, para sortear este control antilavado se habrían confeccionado simples recibos de dinero. Por otra parte, este no es el único “negocio” de Alejandro Domínguez con el Grupo Vázquez.

En octubre de 2024, el presidente de la Conmebol firmó un contrato para la venta del 50% de su empresa JET PAR LLC. Esta firma tenía como principal activo un avión tipo jet Cessna Citation III, con matrícula N901RH, fabricado en 1987.

El Grupo Vázquez pagó a Alejandro Domínguez US$ 750.000 por esa operación, según el comprobante N° 303733039. La transferencia se efectuó desde la cuenta registrada dentro del mismo Ueno Bank, actualmente en proceso de resolución por disposición del Banco Central del Paraguay (BCP). Desde entonces, el Grupo Vázquez incluyó la participación en sus balances como “Inversiones en JET PAR LLC”. ABC intentó nuevamente ayer obtener la versión del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Sin embargo, al igual que en ocasiones anteriores, no respondió a nuestros contactos.