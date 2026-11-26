El Centro Nº 15 de Educación Primaria y PreEscolar (CEPPE) de Asunción funciona en condiciones precarias desde hace casi dos meses, luego de que la granizada registrada a inicios de octubre pasado ocasionara severos daños en los techos de varios pabellones de la institución educativa.

Con cada lluvia, las docentes deben lidiar con las goteras y las inundaciones en distintos sectores del establecimiento. Carpas y hules cubren el interior de varias aulas para proteger los mobiliarios y otros equipos, mientras que las educadoras deben repasar las instalaciones antes de recibir a los estudiantes.

La situación afecta particularmente a los estudiantes con discapacidad. Incluso, la rampa que utilizan los niños que se desplazan en sillas de ruedas o que tienen dificultades de movilidad queda completamente inundada ante cada lluvia.

“Es lamentable y deprimente nuestra situación. No podemos recibir a los niños de esta forma. Sobrevivimos con el aporte de docentes y padres”, dijo la directora, Silvia Vázquez.

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Escuela inclusiva: advierten sobre peligro de derrumbe de biblioteca

La responsable de la institución educativa explicó que los problemas de infraestructura de la biblioteca son de larga data, pero se agravaron tras la granizada de principios de octubre. Advirtió que actualmente existe peligro de derrumbe en dicho espacio.

En junio de este año, ABC ya había visibilizado las precarias condiciones edilicias del CEPPE, en el marco de la organización de un festival solidario con Kchiporros al frente, para recaudar fondos destinados a la reparación de techos, paredes y columnas de la biblioteca y las salas de clases.

Incluso, nuestro diario ya había publicado sobre las constantes inundaciones de la biblioteca, donde los docentes recurrían a bolsas de hule, cartones y pedazos de madera para resguardar los libros y una computadora.

A las tejas rotas, las goteras y las inundaciones se suma la presencia de termitas, otro de los problemas con los que debe lidiar diariamente la comunidad educativa.

Escuela inclusiva: alumnos dejan de asistir a clases cuando llueve

La directora aclaró que los daños no se limitan a una sola aula ni a la biblioteca, sino que afectan a varios pabellones de la escuela.

Refirió que, si bien reciben aportes solidarios de docentes y padres de familia, estos recursos son insuficientes para solucionar los problemas estructurales de los techos.

Las precarias condiciones edilicias también repercuten en la asistencia escolar, teniendo en cuenta que, durante los días de lluvia, los estudiantes directamente dejan de acudir a clases, conforme indicó Vázquez.

Unos 170 alumnos requieren adecuación curricular

La directora indicó que 170 alumnos reciben adecuación curricular en el CEPPE, institución que -dijo- cuenta con una población estudiantil diversa y que requiere de espacios acordes a sus necesidades.

Sin embargo, las actuales condiciones de infraestructura representan una barrera para la inclusión educativa. La responsable del establecimiento lamentó que la participación de estos estudiantes sea actualmente casi “nula”.

Apuntó que en concepto de gratuidad, la institución recibió apenas G. 3.500.000 del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), monto que, según la directora, resulta insuficiente para dar una solución a los problemas edilicios.

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A casi dos meses del temporal, la comunidad educativa continúa sin recibir respuestas del MEC, según denunció la directora, mientras docentes y padres de familia deben ingeniarse para mantener en funcionamiento una institución de referencia en materia de educación inclusiva.