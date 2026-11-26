A través de un comunicado emitido este jueves 26 de noviembre, el Frente Guasu manifestó su rechazo al reconocimiento otorgado al presidente de Argentina, Javier Milei, por parte de la Academia de Historia y Geografía Militar del Paraguay.

La nucleación política calificó la decisión de “grave error” y cuestionó que el reconocimiento distorsiona el carácter académico e histórico que debería orientar a la institución.

Asimismo, cuestionó las consecuencias sociales y económicas de la gestión del mandatario argentino sobre amplios sectores de la población del vecino país.

“Resulta inadmisible homenajear a un mandatario cuya gestión es ampliamente cuestionada por sus consecuencias sociales y económicas sobre amplios sectores del pueblo argentino”, señala el comunicado.

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Frente Guasu exige rever distinción a Javier Milei

La organización política también expresó su solidaridad con el pueblo argentino y rechazó la utilización de espacios académicos y culturales para legitimar proyectos políticos que, a su criterio, profundizan la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida.

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“Exigimos rever esta decisión para evitar que distinciones académicas sean utilizadas con fines de propaganda política”, concluye el pronunciamiento.