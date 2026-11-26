Pese a que la tubería aductora de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) ya fue reparada, pobladores de Villarrica continúan reportando agua turbia y problemas en el suministro, a casi 24 horas del accidente de tránsito que ocasionó daños en la infraestructura.

El percance se produjo en la entrada de la capital guaireña y afectó una cañería de 500 milímetros, lo que obligó a interrumpir el servicio para permitir los trabajos de reparación. Los cortes se extendieron durante gran parte de la jornada, mientras que las tareas continuaron durante la noche y la madrugada.

Desde la oficina regional de la Essap informaron que el accidente habría involucrado a una retroexcavadora que, tras ser presionada y desplazada hacia la banquina, terminó impactando contra el sector donde se encuentra instalada la tubería aductora.

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Tras recibir la notificación del percance, la institución dispuso el corte del suministro para intervenir en la cañería dañada. Operarios de la planta de distribución local y trabajadores llegados desde Asunción participaron de las tareas para restablecer el servicio.

Los trabajos se realizaron durante la noche del miércoles con materiales de la Essap y con la intervención de la retroexcavadora que habría protagonizado el accidente, según los datos proporcionados por la oficina regional.

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Lodo ingresó a la red de distribución

Aunque la reparación de la aductora concluyó durante la noche, el problema no terminó con el restablecimiento del flujo de agua. Desde la institución explicaron que, debido a la magnitud del daño, una importante cantidad de lodo se infiltró en el sistema de distribución.

Esto provocó que el agua llegara con sedimentos y una coloración turbia a los usuarios, situación que generó nuevos reclamos de los usuarios, quienes ya habían soportado varias horas sin el servicio.

El suministro continúa en proceso de normalización. La Essap informó que está realizando el drenaje de los tanques y de las redes de distribución para expulsar el sedimento acumulado y acelerar la recuperación de la calidad del agua.