El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) confirmó hoy el registro de 30 casos positivos de Mpox, conocido como viruela del mono. De acuerdo con los datos oficiales actualizados al 26 de noviembre, el sistema sanitario procesó un total de 81 notificaciones, de las cuales 31 ya fueron descartadas y 20 permanecen bajo investigación como casos sospechosos.

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Desde la Dirección General de Vigilancia de la Salud se explica que el incremento sostenido de las notificaciones comenzó a percibirse con mayor fuerza a partir de la semana pasada. Este escenario local coincide con la alerta emitida el pasado 24 de noviembre por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), organismos que advirtieron sobre un repunte de contagios en la región de las Américas y una mayor circulación del clado Ib del virus, variante de la cual ya se identificaron cinco muestras positivas (linaje A.4.1) mediante la vigilancia genómica en Paraguay.

Viruela del mono: Distribución geográfica y perfil de los 30 casos confirmados en Paraguay

El análisis epidemiológico revela una marcada concentración territorial del brote: el 93 % de los casos confirmados y sospechosos se ubican en el área metropolitana. El desglose por departamento detalla que Central encabeza la lista con 15 diagnósticos positivos, seguido de cerca por Asunción con 13 casos confirmados. Asimismo, se reportó un caso en el departamento de Guairá y un caso importado en Cordillera, detectado en el mes de septiembre.

En cuanto al perfil demográfico y clínico de los afectados, la totalidad de los 30 pacientes confirmados corresponde a personas del sexo masculino, con una mediana de edad de 35 años. Respecto a la evolución médica, las autoridades sanitarias informaron que 28 de los pacientes cursan la enfermedad bajo atención ambulatoria en sus domicilios, mientras que dos requieren internación hospitalaria, encontrándose ambos en condición clínica estable.

Síntomas principales y señales de alerta de la viruela símica

La Mpox es una enfermedad viral zoonótica que puede transmitirse de persona a persona a través del contacto físico estrecho, directo o piel con piel, así como mediante el contacto con fluidos corporales, lesiones cutáneas o materiales contaminados. Aunque los datos actuales muestran un grupo demográfico específico, Salud Pública enfatiza que el virus puede afectar a cualquier individuo sin distinción.

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Para lograr una detección oportuna, la cartera sanitaria insta a la población a prestar especial atención a la aparición de erupciones, ampollas o lesiones en la piel, las cuales suelen manifestarse en el rostro, las palmas de las manos, las plantas de los pies o en la zona genital y perianal. Este cuadro cutáneo suele estar acompañado o precedido por síntomas generales característicos:

Fiebre repentina y escalofríos.

Inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos (linfadenopatía).

Dolor de cabeza intenso y dolores musculares o de espalda.

Agotamiento físico marcado o falta de energía.

Cuidados preventivos y protocolo ante la sospecha de contagio de viruela del mono

Ante la presencia de cualquiera de los síntomas mencionados, la recomendación principal es acudir de manera inmediata al servicio de salud más cercano para recibir una evaluación médica profesional y evitar la propagación comunitaria. La consulta temprana no solo facilita el manejo clínico adecuado del paciente, sino que permite activar los cercos epidemiológicos necesarios.

Mientras se gestiona la atención médica o se aguarda el resultado de las pruebas diagnósticas, los especialistas recomiendan cumplir estrictamente con las siguientes medidas de aislamiento y cuidado:

Evitar el contacto cercano: Mantener distanciamiento físico y suspender el contacto estrecho o íntimo con otras personas hasta contar con el alta médica.

Proteger las lesiones: Cubrir las erupciones cutáneas con ropa limpia o vendajes ligeros para reducir el riesgo de transmisión por contacto directo.

No compartir objetos personales: Evitar el intercambio de ropa de vestir, sábanas, toallas, cubiertos, vasos o cualquier utensilio de uso cotidiano, los cuales deben lavarse por separado con agua y detergente.

Evitar la automedicación: No aplicar cremas, ungüentos ni ingerir fármacos sin prescripción médica, ya que esto puede complicar las lesiones o enmascarar el cuadro clínico.

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Desde el Ministerio de Salud aseguran que mantienen activos los protocolos de vigilancia en todos los centros asistenciales del país y recuerda que la información transparente y la responsabilidad individual resultan fundamentales para contener el avance del virus.