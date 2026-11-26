El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) anunció que habilitó un sistema de teleconsultas médicas a través de WhatsApp para realizar el monitoreo clínico domiciliario de las personas con diagnóstico confirmado de Mpox, conocido como viruela del mono. Desde la Dirección General de Vigilancia de la Salud indicaron que la medida busca garantizar la atención oportuna, facilitar el acceso a los servicios sanitarios y cortar la cadena de transmisión del virus en el país.

Lea más: Familiares de pacientes con enfermedades metabólicas denuncian recortes en la provisión de medicamentos

La disposición responde a la confirmación de casos de Mpox en Paraguay y su detección en países limítrofes. A través de la Circular Nº 054/2026, emitida el 24 de noviembre bajo el título “Circulación activa de Mpox (clado Ib) – Directrices para la vigilancia, notificación y seguimiento”, la cartera sanitaria dispuso que el equipo de profesionales de TelePrep lidere el acompañamiento clínico inicial de los pacientes desde sus hogares, asegurando una atención libre de estigma y discriminación.

¿Cómo agendar una teleconsulta por viruela del mono en Paraguay?

Las personas que cuenten con un diagnóstico confirmado de viruela del mono deben gestionar su atención remota exclusivamente mediante mensajería instantánea, siguiendo estos pasos:

Contactar por WhatsApp: Enviar un mensaje al número oficial 0987-366-401. Asignación de turno: El sistema otorgará una cita de teleconsulta con alta prioridad en el horario más próximo disponible. Atención médica: Conectarse en la fecha y hora indicadas para la evaluación del equipo profesional.

De acuerdo con las directrices de Vigilancia de la Salud, todo paciente confirmado recibirá seguimiento clínico y epidemiológico durante un periodo de 21 días para observar la evolución hasta la resolución de las lesiones, instancia en la que los médicos determinarán si se requiere una evaluación presencial.

Síntomas de alerta de la viruela del mono y cuándo consultar

Las autoridades sanitarias recomiendan acudir de inmediato a un establecimiento de salud ante la aparición de lesiones cutáneas —como manchas, ampollas o pústulas—, las cuales pueden presentarse acompañadas o no de los siguientes síntomas:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Fiebre.

Dolor de cabeza.

Inflamación de los ganglios linfáticos.

Dolores musculares.

Cansancio o debilidad general.

La consulta temprana resulta clave para confirmar el diagnóstico, iniciar el protocolo de aislamiento y evitar nuevos contagios.

Vigilancia epidemiológica y rastreo de contactos estrechos

La última semana, desde Vigilancia de la Salud se reportaron 9 casos confirmados de Mpox y 6 casos sospechosos en investigación —cuatro en el departamento Central y dos en Asunción—. Según los reportes oficiales, los contagios confirmados se concentran en Asunción, Central y Cordillera (incluyendo la identificación genómica del clado Ib). Tres de los pacientes cuentan con antecedentes de viaje, la mayoría cumple aislamiento ambulatorio estable y uno requirió internación hospitalaria por deshidratación.

Lea más: Medicina en Paraguay: ¿habrá más control para facultades privadas?

Como parte de la estrategia integral establecida en la circular ministerial, los equipos de Epidemiología Regional están ejecutando la identificación, el rastreo y el monitoreo diario de los contactos estrechos de cada caso confirmado durante los 21 días posteriores a la última exposición.

Asimismo, el Ministerio de Salud recordó a todos los establecimientos del sistema nacional de salud, ya sean públicos o privados, la obligatoriedad de notificar de forma inmediata cualquier caso sospechoso y aplicar las directrices vigentes de la Guía Nacional de Salud Pública para la Prevención y Control de la Viruela Símica – Mpox (2025).

¿Qué establece la guía nacional de prevención y control de la viruela del mono?

Esta guía, aprobada por el Ministerio de Salud mediante la Resolución Nº 089/2025 es el protocolo técnico oficial diseñado para coordinar la respuesta sanitaria frente a la enfermedad entre vigilancia epidemiológica, red de laboratorios, control de infecciones y atención clínica en todo el Paraguay.

Sus principales disposiciones se organizan en los siguientes ejes:

1. Definición de casos y detección temprana

Caso sospechoso: Se considera a toda persona que presente erupciones o lesiones cutáneas agudas inexplicables (manchas, ampollas, vesículas o pústulas que evolucionan de forma homogénea en un mismo sector y suelen afectar palmas, plantas y mucosas), incluso si no tiene antecedentes de viaje . También aplica a quienes tuvieron contacto directo entre 5 y 21 días antes con un caso sospechoso o confirmado y manifiestan inicio súbito de fiebre (mayor a 38,5 °C), inflamación de ganglios linfáticos (linfadenopatía), dolor muscular (mialgia), dolor de espalda, debilidad (astenia) o dolor de cabeza.

Caso confirmado: Persona que cumple los criterios clínicos y obtiene resultado positivo mediante pruebas moleculares (PCR en tiempo real) o secuenciación genómica en los laboratorios habilitados por la red nacional.

Notificación obligatoria: Todos los establecimientos del sistema público, privado y autárquico deben notificar de manera inmediata cualquier caso sospechoso a la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS).

2. Aislamiento y manejo clínico del paciente

Aislamiento de 21 días: Todo caso confirmado debe cumplir aislamiento estricto durante 21 días contados desde el inicio de los síntomas (Día 1) hasta la resolución completa y caída de las costras de las lesiones.

Barreras físicas del paciente: Las personas sospechosas o confirmadas deben utilizar mascarilla quirúrgica en todo momento al interactuar con otros, mantener las lesiones de la piel cubiertas y no compartir utensilios, vasos, cubiertos ni infusiones como el mate o el tereré.

Criterios de atención: Establece la evaluación clínica diferencial (para distinguir el Mpox de patologías como la varicela o infecciones de transmisión sexual) y define cuándo el seguimiento puede ser ambulatorio o requiere internación hospitalaria por complicaciones.

Lea más: Insisten en la rehabilitación de la sala de Neonatología del Hospital de Santaní

3. Rastreo y seguimiento de contactos estrechos

Monitoreo diario: Los equipos de Epidemiología Regional y local deben identificar y vigilar diariamente a todos los contactos estrechos durante los 21 días posteriores a la última exposición .

Restricciones para contactos: Los contactos asintomáticos pueden continuar sus actividades habituales bajo vigilancia, pero tienen prohibido donar sangre, células, tejidos, órganos, leche materna o semen durante todo el periodo de seguimiento. Si desarrollan síntomas, deben aislarse de inmediato y acudir a consulta.

4. Bioseguridad hospitalaria y control de infecciones

Personal de salud: Exige el uso riguroso de Equipo de Protección Personal (EPP: mascarilla N95 o equivalente, protección ocular, bata impermeable y guantes) durante la atención y la toma de muestras.

Reglas en áreas asistenciales: Prohíbe consumir alimentos o compartir infusiones (mate o tereré) en zonas de atención clínica y obliga al personal expuesto a realizar un automonitoreo de síntomas dos veces al día durante 21 días tras el contacto.

Gestión de residuos y superficies: Detalla los protocolos de desinfección ambiental, lavado de ropa hospitalaria o domiciliaria y disposición final de residuos patológicos generados durante la atención.

5. Comunicación de riesgos y no discriminación

Abordaje libre de estigma: Instruye a los equipos sanitarios a brindar información clara, precisa y basada en evidencia científica a la ciudadanía, garantizando una atención confidencial, humanizada y libre de estigmatización o discriminación hacia las personas afectadas.

Lea más: Denuncian presunto cobro irregular por cirugía en Hospital Regional de Villarrica

A través de todas estas medidas, el Ministerio de Salud refuerza el control integral del Mpox o viruela del mono mediante detección temprana, aislamiento oportuno y atención médica accesible. La estrategia busca frenar la transmisión del virus en Paraguay y proteger la salud pública. Ante cualquier lesión sospechosa, se insta a consultar de inmediato o acceder a información oficial en el portal de Vigilancia de la Salud.