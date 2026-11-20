El Ministerio de Salud Pública (MSPBS) anunció la actualización de la Guía Nacional de Salud Pública para la Prevención y Control de la Viruela Símica – Mpox, conocida como viruela del mono, en un contexto de vigilancia activa tras confirmarse nueve casos de la enfermedad en el país, ocho de ellos reportados en la última semana.

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Desde la Dirección General de Vigilancia de la Salud se explicó que la normativa técnica busca ordenar la respuesta sanitaria de manera integral y coordinada entre vigilancia epidemiológica, red de laboratorios, control de infecciones y atención clínica, con el propósito de prevenir contagios, reducir complicaciones y evitar la estigmatización de las personas afectadas.

Situación de casos confirmados de Mpox en Paraguay

De acuerdo con los reportes de Vigilancia de la Salud, Paraguay suma nueve casos confirmados de Mpox y mantiene seis casos sospechosos en investigación (cuatro en el departamento Central y dos en Asunción). Los contagios confirmados se concentran en Asunción, Central y Cordillera, con tres pacientes que registran antecedentes de viaje.

Del total de confirmados, siete pacientes reciben tratamiento ambulatorio y uno requirió internación hospitalaria por deshidratación, manteniéndose todos en aislamiento y en condición clínica estable. Se debe resaltar que durante el brote registrado entre 2022 y 2023, el país contabilizó 126 casos confirmados sin fallecidos.

Nuevos lineamientos clínicos y de atención hospitalaria para la viruela del mono

La guía establece criterios claros para el manejo de pacientes en adultos, niños, adolescentes y recién nacidos, diferenciando entre cuadros leves y aquellos que requieren hospitalización.

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Manejo ambulatorio: Los pacientes sin criterios de internación deben cumplir aislamiento domiciliario hasta que caigan todas las costras y se forme piel nueva debajo. El abordaje se centra en medidas generales (higiene con agua y jabón neutro, evitar el rascado, mantener las uñas cortas, buena hidratación) y tratamiento sintomático para fiebre, dolor, prurito o vómitos, sin indicar antibióticos profilácticos.

Criterios de internación: Se prioriza la hospitalización en casos graves (lesiones confluentes, cuadros hemorrágicos, compromiso neurológico o respiratorio, deshidratación o sobreinfección bacteriana), lesiones dolorosas o con riesgo de estenosis en mucosas (boca, faringe o región anogenital), compromiso ocular , gestantes y personas inmunocomprometidas.

Diagnóstico diferencial: El documento orienta a distinguir el Mpox de otras afecciones eruptivas e infecciosas como varicela, herpes zóster, herpes simple, sífilis, molusco contagioso, sarampión o arbovirosis. A diferencia de la varicela —cuya erupción suele ser centrípeta y con lesiones en distintos estadios simultáneos—, las lesiones del Mpox tienden a evolucionar de forma más homogénea en un mismo sector y a presentar distribución con afectación frecuente de palmas, plantas y mucosas.

Control de infecciones, muestras y bioseguridad

El nuevo manejo clínico de la viruela del mono que cuenta con más de 100 páginas, indica además que para evitar que el virus se propague dentro de los hospitales, los centros de salud deben aplicar filtros desde la entrada, para separar a las personas con síntomas sospechosos del resto de los pacientes en las salas de espera comunes.

Se resalta, por ejemplo, que durante la atención médica, el personal debe utilizar equipo de protección (como guantes, batas, mascarillas y protección ocular) para evitar contagios por contacto directo o gotitas de saliva. Además, se indica que los pacientes siempre deben llevar mascarilla y tener las lesiones de la piel cubiertas.

En el ámbito operativo y de laboratorio, la guía dispone:

Higiene y residuos: Limpieza y desinfección periódica de superficies con soluciones cloradas, evitando el barrido en seco para no dispersar partículas y eliminación de los desechos generados en la atención como residuos patogénicos en bolsa roja.

Ropa de cama y vestimenta: Manipulación debe realizarse sin sacudir, traslado en bolsas etiquetadas y recipientes cerrados, y lavado separado con agua caliente a más de 60 °C y detergente.

Muestras clínicas: Recolección de exudado, techos de vesículas o costras de lesiones mediante hisopos de dacrón o poliéster (evitando hisopos de algodón o con mango de madera), enviadas refrigeradas en triple envase al Laboratorio Central de Salud Pública (LCSP) para confirmación por PCR en tiempo real y secuenciación.

Personal de salud: Uso riguroso de equipo de protección personal, prohibición de consumir alimentos o infusiones (como mate o tereré) en áreas asistenciales, automonitoreo de síntomas dos veces al día durante 21 días tras la exposición y clasificación del nivel de riesgo para definir el seguimiento correspondiente.

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Desde Salud Pública instaron a la ciudadanía a consultar de forma temprana ante la aparición de fiebre, inflamación de ganglios o lesiones en la piel o mucosas, evitar el contacto estrecho con personas con síntomas y no compartir utensilios, vasos, mate ni tereré.