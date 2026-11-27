La historia del pequeño comenzó el sábado, cuando llegó al Hospital Regional de Caacupé con un cuadro de fiebre alta. Según los datos proporcionados, en ese momento no pudo quedar internado debido a que había otros pacientes con cuadros de mayor gravedad. El bebé recibió medicación y posteriormente fue enviado nuevamente a su casa.

Sin embargo, su estado de salud empeoró y el domingo tuvo que regresar al centro asistencial, donde finalmente quedó internado para recibir atención médica.

Con el correr de los días, el pequeño comenzó a evolucionar favorablemente. Para el miércoles ya presentaba una mejoría considerable y existía la expectativa de que pudiera recibir el alta médica el jueves. Incluso, según el relato de sus familiares, se encontraba jugando en una de las salas del hospital.

Pero lo que parecía ser el inicio de su recuperación terminó en tragedia. Este jueves, alrededor de las 15:40, el bebé comenzó a sentirse mal y presentó repentinamente una dificultad respiratoria. La situación obligó a los profesionales a intervenir de urgencia.

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Explicación de director del Hospital

El director del Hospital Regional de Caacupé, doctor Hugo Cañete, explicó que el niño se encontraba estable hasta que presentó una dificultad respiratoria aguda. Ante esta situación, se solicitó la evaluación de los médicos y, debido a que no se observaba mejoría, se decidió realizar una intubación traqueal.

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Durante el procedimiento, los profesionales observaron la salida de secreción de aspecto lácteo y grumoso. Este hallazgo llevó al equipo médico a sospechar de una posible broncoaspiración.

Cañete explicó que, como hipótesis, el pequeño pudo haber presentado un episodio de vómito y posteriormente aspirado su contenido hacia las vías respiratorias, lo que habría desencadenado la grave complicación.

El director sostuvo que el cuadro no necesariamente estaría relacionado con un descuido humano, aunque la causa deberá ser determinada mediante los estudios correspondientes.

Pese a los procedimientos realizados y los intentos por estabilizarlo, los médicos no lograron revertir el cuadro y finalmente se confirmó el fallecimiento del pequeño.

La explicación brindada por la dirección del hospital no despeja las dudas de los familiares, quienes cuestionan la atención recibida y exigen que se esclarezca qué ocurrió durante las últimas horas de vida del niño. La principal interrogante es cómo un bebé que, según sus allegados, había mostrado una evolución favorable y estaba próximo a recibir el alta médica terminó en una situación crítica en cuestión de minutos.

Tras el fallecimiento, personal de Criminalística y representantes del Ministerio Público acudieron al centro asistencial para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo será trasladado a Asunción para la realización de estudios médico-forenses que permitan establecer la causa exacta de muerte.

La investigación deberá determinar qué provocó el deterioro repentino del bebé y si existió alguna falla en la atención médica. Mientras tanto, la familia espera respuestas sobre una muerte que ocurrió cuando el pequeño aparentemente estaba cerca de regresar a su hogar.

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