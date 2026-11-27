El salón auditorio del Banco Central del Paraguay fue el escenario elegido para la solemne ceremonia de graduación correspondiente al año lectivo 2026 del Instituto de Altos Estudios Estratégicos (IAEE). El evento estuvo encabezado por el presidente de la República y presidente del Consejo de Defensa Nacional, Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez; acompañado por el ministro de Defensa Nacional, general de Ejército Óscar González; el ministro secretario permanente del Codena, contralmirante Cíbar Benítez, y el comandante de las Fuerzas Militares, general de Ejército, Manuel Rodríguez Sosa; además de altas autoridades civiles, diplomáticas y castrenses.

Durante la jornada académica culminaron exitosamente sus estudios los cursantes del Programa de Maestría en Planificación y Conducción Estratégica Nacional (PMPCEN) y del Programa de Doctorado en Defensa, Desarrollo y Seguridad Estratégica Nacional (PDDDSEN). La promoción reunió a oficiales de las Fuerzas Armadas y profesionales civiles provenientes tanto de la sede Central como de la sede Hernandarias, consolidando una alianza institucional clave con ITAIPU Binacional para descentralizar la excelencia educativa y potenciar el capital humano en puntos neurálgicos del país.

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El discurso central estuvo a cargo del director general del IAEE, general de Brigada Aérea Edwin Martínez, quien destacó la trayectoria histórica de la casa de estudios fundada en 1968 y su doctrina integradora. Al dirigirse al auditorio, el alto jefe militar enfatizó la visión institucional con una definición contundente: “Desde su creación en 1968, el IAEE ha sostenido una convicción irrenunciable: la defensa nacional y el desarrollo integral del país son dos caras de una misma moneda”. En esa misma línea, subrayó que no puede existir prosperidad sostenible sin seguridad, ni seguridad duradera sin justicia e institucionalidad.

Asimismo, el general Martínez resaltó las exigencias específicas de ambos niveles de posgrado y el alcance internacional de la malla curricular, que incluyó viajes de estudio a Estados Unidos, Taiwán y países de Europa para contrastar escenarios reales de gestión estatal y privada. Refiriéndose al valor del conocimiento aplicado frente a los desafíos contemporáneos, el director recordó el compromiso humano detrás del éxito nacional al afirmar: “La grandeza de una nación no depende únicamente de sus recursos materiales, sino de la preparación, los valores y la capacidad de su gente”.

En el tramo más emotivo de su alocución, el titular del instituto vinculó la formación superior con las gestas históricas paraguayas, desde Paso de Patria y Cerro Corá hasta la defensa del Chaco Boreal, reivindicando el espíritu guaraní del mbarete como símbolo de fortaleza ante la adversidad. Dirigiéndose directamente a los flamantes graduados, expresó: “Estimados doctores y magísteres: los títulos que hoy reciben superan una distinción académica; representan un pacto de honor con la Patria”. Con ello, instó a los nuevos estrategas a producir pensamiento doctrinario original y asesoramiento eficaz para la toma de decisiones de alto nivel.

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El acto concluyó con la entrega de diplomas y distinciones honoríficas, sellando el compromiso de los egresados de servir desde sus respectivos comandos, ministerios y ámbitos profesionales con ética e integridad. Antes del cierre en lengua guaraní, el general de Brigada Aérea Edwin Martínez dejó un mandato claro a la nueva promoción: “Esta nación aguarda de ustedes criterio independiente, lealtad institucional, solvencia técnica y coraje intelectual para aportar soluciones allí donde otros hallan obstáculos”. De este modo, el IAEE reafirma su rol como usina de pensamiento estratégico al servicio de la soberanía paraguaya.